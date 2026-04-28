Πληρωμή 22,7 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις από ευλογιά και αφθώδη
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα στην πρώτη φετινή πληρωμή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού. Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν συνολικά 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις, ως εξής:
|
Περιφέρεια
|
Ποσό (€)
|
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
|
3.961.430,00 €
|
Βορείου Αιγαίου
|
726.038,00 €
|
Ηπείρου
|
468.152,90 €
|
Θεσσαλίας
|
8.061.654,60 €
|
Ιονίων Νήσων
|
18.100,00 €
|
Κεντρικής Μακεδονίας
|
9.291.862,75 €
|
Πελοποννήσου
|
14.590,40 €
|
Στερεάς Ελλάδας
|
215.766,00 €
|
Σύνολα
|
22.757.594,65 €
Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν απευθείας από το ΥΠΑΑΤ στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες.
Επισημαίνεται ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.