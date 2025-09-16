Ροδόπη: 1ος Διαγωνισμός Παραδοσιακού Γλυκού στον Ίασμο στις 5 Οκτωβρίου

Μέσα από το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ο Δήμος Ιάσμου επιδιώκει την ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής κληρονομιάς του συγκεκριμένου τόπου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί και θα πλαισιωθεί από πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα.

Δωρεάν συμμετοχή, μεγάλα έπαθλα και αξιόλογοι κριτές είναι ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει ο 1ος Διαγωνισμός Παραδοσιακού Γλυκού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαστρονομίας, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ιάσμου Ροδόπης, για τον εορτασμό των Ελευθερίων, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το μεγαλύτερο έπαθλο, βέβαια, είναι η συμμετοχή και η έκφραση αγάπης για τα παραδοσιακά γλυκά, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής γαστρονομίας και της ιδιαίτερης πολιτισμικής και διατροφικής ταυτότητας της περιοχής.

Μέσα από το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, ο Δήμος Ιάσμου επιδιώκει την ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής κληρονομιάς του συγκεκριμένου τόπου. Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜ-Θ) και θα πλαισιωθεί από πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Υπεύθυνος για την επίβλεψη και την αξιολόγηση του διαγωνισμού είναι ο Executive Chef, Αναστάσιος Αρουτσίδης, μέλος και της κριτικής επιτροπής, μαζί με τους Κική Εμμανουηλίδου, Δημήτρη Μασμανίδη και Μαρία Καλπακίδου.

Δωρεάν συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας την αίτηση που βρίσκεται στο www.iasmos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2534350133, από Δευτέρα έως Παρασκευή και εντός του ωραρίου 8:00-14:00. Ανάμεσα στους όρους αναφέρεται ότι το στήσιμο του πιάτου για την παρουσίαση του παραδοσιακού γλυκού θα γίνει στον διαγωνιστικό χώρο. Οι συνταγές πρέπει να είναι αυθεντικές παραδοσιακές. Τα γλυκά του κουταλιού συμμετέχουν μόνο ως συνοδευτικά και όχι ως κύριο γλυκό. Τα γλυκά μπορούν να είναι εντός ή εκτός ψυγείου.

Προβολή της εξαιρετικής τοπικής γαστρονομίας

Να σημειωθεί ότι ο ρόλος των παρισταμένων θα είναι ενεργός, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα εδέσματα και τα γλυκά του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει σεφ και σπουδαστές μαγειρικής να δημιουργούν πιάτα με τοπικά προϊόντα, που θα διαθέτουν επαγγελματίες παραγωγοί. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε συλλόγους να προσφέρουν στους επισκέπτες εδέσματα ως ένα μέσο προβολής της εξαιρετικής τοπικής γαστρονομίας. Ακόμη, σωματεία και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαστρονομίας θα παρουσιάσουν το έργο τους σε δικό τους περίπτερο. Το Φεστιβάλ Γαστρονομίας συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, γι’ αυτό και οι διοργανωτές θα τιμήσουν βιβλία που έχουν σχέση με τη γαστρονομία και θα ταξιδέψουν στον κόσμο της ποίησης, με απαγγελίες ποιημάτων.

Ο δήμαρχος Ιάσμου, Τζανέρ Ιμάμ, προσκαλεί το κοινό από την περιφέρεια, και όχι μόνο, να λάβει μέρος στον 1ο Διαγωνισμό Παραδοσιακού Γλυκού ΑΜ-Θ, «σε μια γιορτή γεύσης, παράδοσης και δημιουργικότητας, που τιμά τις ρίζες μας και τις γαστρονομικές μας παραδόσεις». Καλεί όλο τον κόσμο να δοκιμάσει γλυκές δημιουργίες, «που κρατούν ζωντανή την τοπική μας κληρονομιά και να δώσουμε βήμα σε όλους όσοι αγαπούν τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου μας».

Τα χρηματικά έπαθλα για τους τρεις πρώτους που θα αναδειχθούν είναι 1.000, 500 και 300 ευρώ αντίστοιχα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό συμμετοχής.

Η «Ύπαιθρος Χώρα» και το ypaithros.gr είναι χορηγοί του 1ου Διαγωνισμού Παραδοσιακού Γλυκού στον Ίασμο

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον κανονισμό του διαγωνισμού

Διαβάστε ΕΔΩ τη δήλωση του Δημάρχου Ιάσμου σχετικά με τον διαγωνισμό