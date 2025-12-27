Έρευνα Olive Oil Times 2025: Με προκλήσεις, ανησυχίες, αλλά και υπόσχεση συνέχισης κλείνει το 2025 για την ελαιοκομία

Κλιματική αλλαγή (45%), δυσκολίες ως προς τα εργατικά χέρια (39%), τιμές αγοράς (34%), σύγχυση στους καταναλωτές (34%), δασμοί (21%), προκλήσεις στις εξαγωγές (18%), ανταγωνισμός στην αγορά (18%) και πτώση κατανάλωσης (8%) συνιστούν τις σημαντικότερες ανησυχίες για τους ελαιοπαραγωγούς διεθνώς το 2025, με βάση τη συχνότητα που αναφέρθηκαν από τους τελευταίους κατά την ετήσια έρευνα που διεξήγαγε και φέτος η ιστοσελίδα του Olive Oil Times.

Ενώ αρκετοί παραγωγοί επεσήμαναν υψηλότερες τιμές από την προηγούμενη περίοδο, εξέφρασαν αβεβαιότητα ως προς τη μακροχρόνια ζήτηση, τη σταθερότητα στις αγορές, αλλά και την κατανόηση των καταναλωτών ως προς τη σημασία του προϊόντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για μεγάλο μέρος της φετινής χρονιάς, οι τιμές χονδρικής παρέμειναν υψηλές σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, παρότι οι βελτιωμένες παραγωγές άρχισαν να «πέφτουν» στην αγορά, όπως σημειώνεται, με τους παραγωγούς να ζητούν προστασία, αλλά και εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με την αξία του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Παράλληλα, δεν λείπουν και οι αναφορές για τις σημαντικότατες πιέσεις που ασκούν τα κόστη παραγωγής, ειδικά για τον παραδοσιακό ελαιώνα.

Εξακολουθούν οι πιέσεις από τα κόστη και το εργατικό

Η έλλειψη εργατικών χεριών παρέμεινε από τις κύριες ανησυχίες των καλλιεργητών, για το 41% των ερωτηθέντων, ενώ αρκετοί ανέφεραν και άλλα ζητήματα, όπως το αυξημένο κόστος άλεσης, τα κόστη συσκευασίας και το κόστος του ρεύματος. Ιδιαίτερα για τους ελαιοκαλλιεργητές της Νότιας Ευρώπης το αυξημένο εργατικό κόστος επισημάνθηκε από τους παραγωγούς, κάτι που καταγράφεται και από τη Eurostat, παρατηρεί η έρευνα.

Πάντως, παρά τις σημαντικές αντιξοότητες που παραμένουν, οι ελαιοκαλλιεργητές φαίνεται πως επιμένουν να διατηρήσουν τους ελαιώνες τους, άλλοτε επικαλούμενοι το πάθος τους γι’ αυτούς και επενδύοντας σε αγροτουρισμό και απευθείας πωλήσεις κι άλλοτε βρίσκοντας στήριγμα σε νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό, μέσω βελτιωμένων πρακτικών άρδευσης, στρατηγικών διαχείρισης της υγείας των δέντρων και νέων τεχνολογιών ελαιοποίησης.

Οι παραγωγοί αξιολόγησαν την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της επιχείρησής τους στο 76, στην εκατοστιαία κλίμακα, αντικατοπτρίζοντας μια ανθεκτική προοπτική που στηρίζεται στην καινοτομία, την προσαρμογή και τη συνεχή επένδυση στην ποιότητα, επισημαίνει η έρευνα.

Χρονιά ποιοτικού προϊόντος, αν και με ανομοιομορφία στις αποδόσεις

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της χρονιάς, το 2025 χαρακτηρίστηκε –σε γενικές γραμμές– από μία συγκομιδή υψηλής ποιότητας, με «ανομοιομορφία», όμως, ως προς τις αποδόσεις. Η ποιότητα αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους παραγωγούς με 8 στα 10, ενώ οι ποσότητες με 6,3 στην ίδια κλίμακα.

Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει όσα αναφέρθηκαν από παραγωγούς διάφορων περιοχών, με πολλούς εξ αυτών να σχολιάζουν, μάλιστα, ότι η χρονιά είχε ιδιαίτερα υγιείς καρπούς παρά τις απώλειες ποσοτήτων που προκάλεσε ο καιρός. Φυσικά, η εικόνα διέφερε κατά τόπους κι από χώρα σε χώρα.

Ενδεικτικά, σε Ιταλία, Τουρκία και μέρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ανομοιομορφία αποδόσεων, ενώ Ισπανία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Κροατία, όπως και η χώρα μας, κατέγραψαν συγκριτικά καλές παραγωγές ειδικότερα σε όρους ποιότητας.

Κυριάρχησαν και το 2025 τα ζητήματα του καιρού

Μεταξύ των εμποδίων που επισημάνθηκαν, πάντως, για την ελαιοκαλλιέργεια κατά τη χρονιά που φεύγει, με μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρθηκαν τα ζητήματα του καιρού -υπερβολική ζέστη για το 33% των ερωτηθέντων, κακές καιρικές συνθήκες για το 27%, ξηρασία για το 26%, υπερβολικές βροχοπτώσεις για το 13% και παγετοί/κρύο για το 5% των ερωτηθέντων, ενώ ένα 26% ανέφερε προβλήματα με τον δάκο, κι ένα 23% εκείνα που σχετίζονται με την έλλειψη εργατικών χεριών.

Εν μέσω μεγάλης κλιματικής μεταβλητότητας όπως καταγράφεται, η παγκόσμια παραγωγή, πάντως, εμφάνισε ελαφρά άνοδο από πέρυσι, παρέμεινε, όμως, κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου, με τους παραγωγούς να αξιολογούν τη σεζόν με βαθμολογία 67 στα 100.