Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα  (WFP): «Κόφτης» στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν λόγω ελλείψεων στη χρηματοδότηση

Οι μερίδες τροφίμων θα μειωθούν για τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν λιμό στο Σουδάν από τον επόμενο κιόλας μήνα, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων στη χρηματοδότηση των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023 μεταξύ του σουδανικού στρατού –δηλαδή των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF)– και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), έχει προκαλέσει αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη περιγράφουν ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Κοινότητες στην περιοχή του Νταρφούρ βρίσκονται αντιμέτωπες με λιμό και υποσιτισμό, ύστερα από τη 18μηνη πολιορκία από τις RSF γύρω από την πόλη Ελ Φάσερ.

«Από τον Ιανουάριο, θα αναγκαστούμε να μειώσουμε στο 70% τις μερίδες για κοινότητες που αντιμετωπίζουν λιμό και στο 50% για εκείνες που κινδυνεύουν με λιμό», δήλωσε ο Ρος Σμιθ, διευθυντής του τμήματος Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Ρώμη. «Από τον Απρίλιο, θα πέσουμε σε γκρεμό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε ο ίδιος. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν διαφύγει από την Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή της από τις RSF στα τέλη Οκτωβρίου, με περίπου 15.000 να φθάνουν στην Ταουίλα, μια μικρή γειτονική πόλη υπό τον έλεγχο ουδέτερων δυνάμεων.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι 650.000 άνθρωποι συνολικά έχουν βρει καταφύγιο εκεί, με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να έχουν διαφύγει στο σημείο κατά τη διάρκεια προηγούμενων συγκρούσεων, από τον καταυλισμό Ζαμ Ζαμ τον Απρίλιο.

Χρειάζονται 700 εκατ. δολάρια για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία

Ενώ το WFP είναι σε θέση να παράσχει τρόφιμα σε ανθρώπους στην Ταουίλα, χρειάζεται 700 εκατ. δολάρια για να διατηρήσει τη βοήθειά του τους επόμενους έξι μήνες σε όλο το Σουδάν.

Το WFP διατύπωσε, επίσης, την ανησυχία του που η αντιμετώπιση σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις ανάγκες επί του πεδίου στην Ταουίλα, λόγω προβλημάτων στην επιμελητεία, όπως με τις άδειες για μετακίνηση μεταξύ περιοχών και δυσκολιών στη χρηματοδότηση.

«Αυτές είναι οικογένειες, που έχουν υποστεί λιμό για πολλούς μήνες και μαζικές φρικαλεότητες, τώρα ζουν σε συνθήκες συνωστισμού, με πολύ περιορισμένη στήριξη», δήλωσε ο Σμιθ, καταδεικνύοντας τις ελάχιστα διαθέσιμες υγειονομικές υπηρεσίες και το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν σε αυτοσχέδια καταλύματα από άχυρο. Τόσο ο στρατός όσο και –κυρίως– οι RSF κατηγορούνται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εγκλήματα πολέμου, κατηγορίες που οι εμπόλεμες πλευρές αρνούνται.