Ερώτηση Νέας Αριστεράς για την πορεία υλοποίησης του μέτρου ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων
Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων κατέθεσαν έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης και Τομεάρχη Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.
Οι Βουλευτές σημειώνουν πως παρότι η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ιχνηλασιμότητα, την υγειονομική ασφάλεια, αλλά και για τη διασφάλιση της ορθής κατανομής των ευρωπαϊκών και εθνικών ενισχύσεων, εντούτοις προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την πραγματική πρόοδο υλοποίησης του μέτρου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σχετικών συστημάτων, καθώς και το κατά πόσο υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, σοβαρές ανησυχίες εγείρονται και για το κόστος εφαρμογής, το οποίο φαίνεται να μετακυλίεται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους τους κτηνοτρόφους.
Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως η ηλεκτρονική σήμανση είναι προϋπόθεση για τη διαφάνεια και την αποτροπή φαινομένων απάτης στον αγροτικό τομέα, ενώ αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, απευθύνουν στον αρμόδιο Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα:
- Υφίσταται συγκεκριμένη δέσμευση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της DG AGRI ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων; Εάν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενο της δέσμευσης και ποιες οι πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής της;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων στη χώρα;
- Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή του συστήματος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους;
- Υφίσταται πλήρως λειτουργική και διαλειτουργική βάση δεδομένων που να διασταυρώνει τα στοιχεία ζωικού κεφαλαίου, εκμεταλλεύσεων και δηλωμένων βοσκοτόπων;
- Υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία καθολικής σήμανσης; Εάν ναι, ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;
- Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για την προώθηση του μέτρου (π.χ. νομοθετική ρύθμιση, προμήθεια μέσων σήμανσης, εκπαίδευση κτηνοτρόφων, ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων);
- Ποιες ενέργειες προγραμματίζονται άμεσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων καθυστερήσεων;
- Ποιο είναι το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και ποιος το επωμίζεται;
- Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει το σύνολο του κόστους, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή του μέτρου χωρίς να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι παραγωγοί;
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πρόβλεψη για οικονομική στήριξη ή επιδότηση των κτηνοτρόφων για την προμήθεια των ηλεκτρονικών βόλων και του απαραίτητου εξοπλισμού; Εάν ναι, ποια είναι τα σχετικά μέτρα και ποιο το ύψος της ενίσχυσης;