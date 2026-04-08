Ερώτηση Νέας Αριστεράς για την πορεία υλοποίησης του μέτρου ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων κατέθεσαν έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης και Τομεάρχη Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Οι Βουλευτές σημειώνουν πως παρότι η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την ιχνηλασιμότητα, την υγειονομική ασφάλεια, αλλά και για τη διασφάλιση της ορθής κατανομής των ευρωπαϊκών και εθνικών ενισχύσεων, εντούτοις προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την πραγματική πρόοδο υλοποίησης του μέτρου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σχετικών συστημάτων, καθώς και το κατά πόσο υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, σοβαρές ανησυχίες εγείρονται και για το κόστος εφαρμογής, το οποίο φαίνεται να μετακυλίεται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως η ηλεκτρονική σήμανση είναι προϋπόθεση για τη διαφάνεια και την αποτροπή φαινομένων απάτης στον αγροτικό τομέα, ενώ αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, απευθύνουν στον αρμόδιο Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα: