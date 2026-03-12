Στομαχικοί βόλοι: Για δέσμευση του ΥΠΑΑΤ έναντι της DG AGRI καθολικής εφαρμογής έως τον Μάιο του 2026 κάνει λόγο η ΠΕΚΔΥ

«Αναγκαία λύση» για ουσιαστικό έλεγχο των ζωονόσων χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων με στομαχικούς βώλους. Επισημαίνει, όμως, ότι «μια τέτοια παρέμβαση προϋποθέτει σοβαρό σχεδιασμό, διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και, κυρίως, ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης». Και αποκαλύπτει ότι: «Το ΥΠΑΑΤ έχει δεσμευτεί έναντι της DG AGRI για άμεση και καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης με στομαχικούς βώλους έως τον Μάιο του 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της καταβολής των επιδοτήσεων προς τους κτηνοτρόφους».

Τα τελευταία δύο χρόνια, μπροστά στις καταστροφικές για την ελληνική κτηνοτροφία επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές πτυχές του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτό εξελίσσεται και συνεχίζει να αποκαλύπτεται, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων έχει επανειλημμένα και με έντονο τρόπο αναδείξει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός στέρεου και αξιόπιστου συστήματος σήμανσης των ζώων.

Ένα σύστημα που θα επιτρέπει τον ουσιαστικό έλεγχο, τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διασταύρωσης στοιχείων της παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιδοτήσεις κατευθύνονται στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και όχι σε εικονικές εκμεταλλεύσεις.

Την ίδια στιγμή που επιχειρούνταν, μέσω διαρροών, να μεταφερθούν ευθύνες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών με αιτιάσεις περί πλημμελών ελέγχων, η Ένωσή μας δήλωνε με σαφήνεια ότι χωρίς ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος. Με συνεπή, θεσμική και απολύτως υπεύθυνη στάση, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για διαρθρωτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν αφενός την υγειονομική παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας —που αποτελεί και την κύρια αποστολή των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών— και αφετέρου θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της τάξης στο προβληματικό και αδιαφανές σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναδείξει την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων με στομαχικούς βώλους ως μια αναγκαία λύση. Ωστόσο, μια τέτοια παρέμβαση προϋποθέτει σοβαρό σχεδιασμό, διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και, κυρίως, ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης.

Αντί αυτών, πληροφορούμαστε ότι το ΥΠΑΑΤ έχει δεσμευτεί έναντι της DG AGRI για άμεση και καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης με στομαχικούς βώλους έως τον Μάιο του 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της καταβολής των επιδοτήσεων προς τους κτηνοτρόφους.

Υπενθυμίζουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ —ή σε όποιον έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση— τα εξής:

Η αρμοδιότητα για τη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων ανήκει στη DG SANTE και όχι στη DG AGRI, καθώς το σύστημα σήμανσης εξυπηρετεί πρωτίστως υγειονομικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτό, η μόνη αρμόδια υπηρεσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και οι αρμόδιες Διευθύνσεις της. Δεν είναι θεσμικά αποδεκτό να προωθούνται σχεδιασμοί χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας, κατά τον νόμο, υπηρεσίας. Η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης μέσα σε δύο μήνες είναι πρακτικά αδύνατη. Όποιος επιχειρεί να παρουσιάσει ένα τέτοιο σχέδιο αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα. Έχει γίνει διερεύνηση πόσοι βώλοι υπάρχουν διαθέσιμοι αυτή την στιγμή στην αγορά, πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για να κατασκευαστούν και να αποσταλούν οι παραγγελίες και, ακόμη περισσότερο, να τοποθετηθούν στα ζώα; Ποιοι θα αναλάβουν την τοποθέτηση; Θα υπάρχει η σχετική απαίτηση της νομοθεσίας για επίσημο έλεγχο της παραγγελίας των ενωτίων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες; Θα υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση σαρωτών στα σφαγεία και στους διαχειριστές των νεκρών ζώων και πως θα γίνεται η διαχείριση των βώλων μετά τη σφαγή ή τον θάνατο; Προειδοποιούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι πρόχειρες «ασκήσεις επί χάρτου» να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου θα επιχειρηθεί να εμφανιστεί ότι δήθεν τοποθετήθηκαν οι ηλεκτρονικοί βώλοι στα ζώα (τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου…). Η ελληνική κτηνοτροφία δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Ο κλάδος βρίσκεται ήδη υπό τεράστια πίεση από ζωονόσους, οικονομικές δυσκολίες και διοικητικές στρεβλώσεις. Δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικών αυτοσχεδιασμών και επικοινωνιακών κινήσεων εντυπωσιασμού.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ οφείλει επιτέλους να αντιληφθεί ότι δεν είναι ώρα για πρόχειρες λύσεις, πειραματισμούς και επικίνδυνες ακροβασίες. Απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, θεσμική συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και πραγματική βούληση για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας.