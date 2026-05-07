Εσπερίδα για τη Μεσσηνία ως πρότυπο μετάβασης της ελληνικής ελαιοκομίας στη νέα εποχή της βιωσιμότητας

Στις 6 Μαΐου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, πραγματοποιήθηκε κάτι περισσότερο από μία επιστημονική ή επαγγελματική εκδήλωση.

Η εσπερίδα με θέμα:

«Βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή και μεταποίηση του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» ανέδειξε με σαφήνεια ότι ο ελληνικός ελαιοκομικός τομέας βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια ιστορική μετάβαση.

Η παρουσία παραγωγών, επιχειρηματιών, επιστημόνων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και πολιτών δημιούργησε ένα ζωντανό οικοσύστημα διαλόγου, όπου η παράδοση συνάντησε τη νέα εποχή της βιωσιμότητας, της τεκμηρίωσης και της υπεύθυνης ανάπτυξης.

Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά. Όχι από τυπικό ενδιαφέρον.



Αλλά από πραγματική αγωνία και ανάγκη του κλάδου να κατανοήσει:

πώς αλλάζει η παγκόσμια αγορά,

ποιος θα είναι ο ρόλος του ESG,

πώς η βιωσιμότητα συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα,

και πώς το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να παραμείνει ισχυρό σε ένα νέο διεθνές περιβάλλον απαιτήσεων και πιστοποιήσεων.

Η συζήτηση μετατοπίστηκε γρήγορα από τις γενικές θεωρητικές αναφορές σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής:

παραγωγικά πρότυπα,

τεκμηρίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

ελαιοτουρισμός,

διαφοροποίηση προϊόντων,

επιχειρηματική ηθική,

ιχνηλασιμότητα,

νέες αγορές,

και ανάγκη εκπαίδευσης του παραγωγικού κόσμου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσίαση της έννοιας του ESG ως εργαλείου πραγματικής ελαιοκομικής στρατηγικής και όχι ως θεωρητικής ή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Αναδείχθηκε ότι:

το ESG δεν αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες,

αλλά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας,

από τον παραγωγό και το ελαιοτριβείο,

έως την τυποποίηση, τις εξαγωγές και την τελική αγορά.

Στην ουσία, η ημερίδα έθεσε δημόσια ένα νέο εθνικό ερώτημα:

Μπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά από παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε διεθνή πρότυπα τεκμηριωμένης βιωσιμότητας και πολιτισμικής υπεραξίας;

Η απάντηση που προέκυψε ήταν σαφής:

Ναι — αλλά μόνο μέσα από οργανωμένη στρατηγική, συνεργασία και σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή.

Η βράβευση του Καθηγητή Γεωργίου Ζακυνθινού με τη φράση:

«Η γνώση όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται»

αποτέλεσε συμβολικά την ουσία ολόκληρης της εκδήλωσης.

Γιατί η νέα εποχή της ελληνικής αγροδιατροφής δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά:

ούτε στην παράδοση,

ούτε μόνο στην ποιότητα,

ούτε μόνο στην εμπορική εμπειρία.

Χρειάζεται:

επιστημονική τεκμηρίωση,

εκπαίδευση,

βιώσιμα πρωτόκολλα,

ESG στρατηγική,

τεχνολογία,

και νέα πολιτισμική αφήγηση για το ελληνικό ελαιόλαδο.

Η Μεσσηνία, ως μία από τις ιστορικότερες ελαιοκομικές περιοχές της Μεσογείου, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα:

Η ελληνική ελιά και το ελληνικό ελαιόλαδο δεν αρκεί πλέον να είναι μόνο εξαιρετικά.

Πρέπει να είναι και τεκμηριωμένα βιώσιμα, κοινωνικά υπεύθυνα και διεθνώς αναγνωρίσιμα ως πρότυπα αυθεντικότητας και υπεύθυνης παραγωγής.

Εθνική Πρωτοβουλία ESG για την Ελληνική Ελαιοκομία Ελαιόλαδο και Επιτραπέζια Ελιά

Όραμα

Η δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου βιώσιμης ελαιοκομίας που θα ενσωματώνει:

ESG αρχές,

περιβαλλοντική τεκμηρίωση,

κοινωνική υπευθυνότητα,

ιχνηλασιμότητα,

εκπαίδευση,

και πολιτισμική ταυτότητα,

με στόχο τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνές πρότυπο βιώσιμης ελαιοκομικής παραγωγής.

Στρατηγικοί Άξονες

Άξονας Α — ESG στην Παραγωγή

Προτάσεις:

Εθνικά ESG πρωτόκολλα για ελαιώνες και ελαιοτριβεία

Δείκτες περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Carbon & water footprint

Παρακολούθηση βιοποικιλότητας

Κυκλική διαχείριση αποβλήτων

Άξονας Β — Ψηφιακή Ιχνηλασιμότητα

Προτάσεις:

QR-based traceability

blockchain εφαρμογές

γεωχωρική καταγραφή

ψηφιακό «διαβατήριο» ελαιολάδου

Άξονας Γ — Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Δημιουργία:

Olive ESG Academy

πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης

εργαστηρίων οργανοληπτικής αξιολόγησης

εκπαιδευτικών hubs σε ελαιοκομικές Περιφέρειες

Άξονας Δ — Ελαιοτουρισμός & Πολιτισμός

Ανάπτυξη:

ESG Olive Routes

βιωματικών εμπειριών

terroir storytelling

σύνδεσης πολιτισμού–γαστρονομίας–υγείας

Άξονας Ε — Έρευνα & Καινοτομία

Στόχοι:

metabolomics

authenticity systems

AI εφαρμογές

precision olive farming

αισθητηριακή χαρτογράφηση

Θεσμική Δομή

Προτεινόμενοι Πυλώνες Συνεργασίας

Πανεπιστήμια

ΦΙΛΑΙΟΣ

Περιφέρειες

Επιμελητήρια

Συνεταιρισμοί

Εξαγωγικοί φορείς

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Περιβάλλοντος

Υπουργείο Τουρισμού

Πιλοτική Περιοχή Εφαρμογής

Μεσσηνία ως ESG Olive Pilot Region

Η Μεσσηνία μπορεί να αποτελέσει:

πρώτο εθνικό ESG olive ecosystem,

πρότυπο εφαρμογής βιώσιμης ελαιοκομίας,

και ευρωπαϊκό case study σύνδεσης:

παραγωγής + πολιτισμού + βιωσιμότητας + τουρισμού.

Αναμενόμενα Οφέλη

Οικονομικά

αύξηση εξαγωγικής αξίας

premium positioning

διαφοροποίηση προϊόντων

Περιβαλλοντικά

μείωση αποτυπώματος

προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας

Κοινωνικά

ενίσχυση τοπικών κοινωνιών

συγκράτηση νέων στην ύπαιθρο

δημιουργία νέων δεξιοτήτων

Εθνικά

repositioning της Ελλάδας ως premium βιώσιμης ελαιοκομικής δύναμης

Συμπέρασμα

Η ημερίδα της Καλαμάτας δεν αποτέλεσε απλώς μία επιτυχημένη δημόσια συζήτηση.

Αποτέλεσε:

σημείο μετάβασης,

δημόσια διακήρυξη αλλαγής,

και ίσως την απαρχή ενός νέου εθνικού αφηγήματος για το ελληνικό ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να παράγουμε εξαιρετικό προϊόν.

Το ζητούμενο είναι:

να παράγουμε ένα προϊόν που να ενσωματώνει τεκμηριωμένα:

ποιότητα,

βιωσιμότητα,

πολιτισμό,

διαφάνεια,

και κοινωνική υπευθυνότητα.

Και αυτό μπορεί να αποτελέσει το νέο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στον παγκόσμιο αγροδιατροφικό χάρτη.