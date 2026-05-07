Στα Ιωάννινα η πρώτη συνάντηση για την επικαιροποίηση στοιχείων της Φέτας ΠΟΠ

Την έναρξη της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν την παραγωγή της Φέτας ΠΟΠ ανακοίνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, με στόχο –όπως επισημαίνεται– την καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος και την προστασία του προϊόντος.

Για τον συντονισμό της διαδικασίας συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα.

Πρώτος σταθμός της πρωτοβουλίας επιλέχθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω της ισχυρής παρουσίας της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 12:00, στην αίθουσα «Ευτέρπη» του ξενοδοχείου Du Lac στα Ιωάννινα.

Η ΕΔΟΦ καλεί κτηνοτρόφους και μεταποιητές να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων συνδέεται με τη βιωσιμότητα της παραγωγής, τη διασφάλιση της ποιότητας της Φέτας ΠΟΠ και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών.

