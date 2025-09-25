Εσπεριδοειδή: Καμπανάκι για αυξημένους πληθυσμούς της μύγας της Μεσογείου και των κοκκοειδών

Μέτρα αντιμετώπισης για εχθρούς και ασθένειες στα εσπεριδοειδή καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού της μύγας στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης. Όπου υπήρχαν ξενιστές του εντόμου τους καλοκαιρινούς μήνες, οι πληθυσμοί ήταν ιδιαίτερα υψηλοί.

Το φθινόπωρο οι καιρικές συνθήκες και η ποικιλία ξενιστών ευνοούν την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών με σοβαρό κίνδυνο προσβολής των πολύ πρώιμων ποικιλιών πορτοκαλιών και μανταρινιών. Η προσβολή αρχίζει με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (αποπρασινισμός) και συνεχίζεται όσο υπάρχουν ώριμοι καρποί. Οι θηλυκές μύγες γεννούν τα αβγά τους κάτω από τη φλούδα των καρπών και οι προνύμφες που εκκολάπτονται τρέφονται από τη σάρκα, προκαλώντας σήψεις και δευτερογενείς μολύνσεις με την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών. Η καταπολέμηση πρέπει να έχει χαρακτήρα προληπτικό και να στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού προτού γεννήσουν τα θηλυκά. Ποικιλίες με λεπτή φλούδα είναι περισσότερο ευαίσθητες στην προσβολή.

Συστήνεται η εφαρμογή της μεθόδου μαζικής παγίδευσης με ανάρτηση παγίδων «προσέλκυσης και θανάτωσης» με ετοιμόχρηστο δόλωμα και εντομοκτόνο. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται όταν οι παγίδες αναρτώνται πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών και σε ευρεία περιοχή ή ομαδικά. Η περίμετρος του οπωρώνα εναλλακτικά ενισχύεται με επιπλέον παγίδες. Οδηγίες ανάρτησης και πυκνότητα συστήνονται από τον κατασκευαστή. Είναι μέθοδος προστασίας κατάλληλη και για βιολογικές καλλιέργειες με εκλεκτική δράση χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των καρπών.

Οι ψεκασμοί κάλυψης ξεκινούν όταν οι καρποί βρίσκονται σε πλήρη ωρίμανση. Η επιτυχία της καταπολέμησης βασίζεται στον έλεγχο του οπωρώνα για την έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής. Όσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, την ανάγκη και τη συχνότητα επανάληψης του ψεκασμού καθορίζουν η ένταση της προσβολής και η διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου. Σημαντική είναι η σωστή επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων και η τήρηση του χρόνου ασφαλείας από την επέμβαση έως τη συγκομιδή, όπως αναγράφεται στην ετικέτα κάθε σκευάσματος.

Πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου διαδραματίζει η τακτική της συγκομιδής και της καταστροφής ή της απομάκρυνσης όλων των προσβεβλημένων από τη μύγα φρούτων είτε είναι εσπεριδοειδή είτε άλλα είδη αν υπάρχουν στον οπωρώνα (π.χ. σύκα, αχλάδια, ρόδια). Ο συνδυασμός των μέτρων αντιμετώπισης και η εφαρμογή τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση (συνεργασία παραγωγών) αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.

Κόκκινη ψώρα, παρλατόρια και μυτιλόμορφη ψώρα

Οι πληθυσμοί νεαρών προνυμφικών σταδίων της φθινοπωρινής γενιάς των κοκκοειδών εμφανίζονται αυξημένοι. Οι προσβολές περιορίζονται με καλλιεργητικούς χειρισμούς που ευνοούν τον καλό αερισμό των δέντρων, όπως κλάδεμα και αραίωμα της πυκνής βλάστησης. Σε προσβεβλημένα δέντρα συστήνεται άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Επιλέγετε να χρησιμοποιείτε σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας με ήπια δράση στα ωφέλιμα έντομα ή συνδυασμούς με θερινό πολτό. Σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο, όπου ο θερινός πολτός χρησιμοποιηθεί μόνος του, τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση.