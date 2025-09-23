Κόκκινη πιπεριά: Η “αρχόντισσα” των λαχανικών καλλιεργείται στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας

Στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας, άρχισε η συγκομιδή της αυθεντικής κόκκινης πιπεριάς, με το ξεχωριστό άρωμα και γεύση.

Όπως τόνισε ο κ. Πέτρος Ναουμίδης, παραγωγός πιπεριάς, η οικογένειά του, την φυτεύει με το χέρι σε ένα βιολογικό αγρόκτημα που εκτείνεται σε πενήντα στρέμματα, στον Άγιο Παντελεήμονα του Νομού Φλωρίνης, σε υψόμετρο εξακοσίων περίπου μέτρων, ενώ την μεταποιεί και παρασκευάζει χειροποίητα προϊόντα που έχουν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τις ντόπιες ποικιλίες, όπως μελιτζανοπιπεριά, χαβιάρι πιπεριάς, ψητή, βραστή, άλειμμα κ.α., ώστε να μπορούν να τα απολαμβάνουν οι καταναλωτές όλο τον χρόνο και να μπορούν αυτά να “ταξιδεύουν” στη Ρωσία και σε χώρες της Ευρώπης.

Πέραν από τη φυσική τους καλλιέργεια, το μεγαλύτερο προτέρημα των πιπεριών Φλωρίνης είναι ότι δεν υφίστανται βιομηχανική επεξεργασία,, δεν “κακοποιούνται” στα φλόγιστρα για να ψηθούν, ούτε μπαίνουν σε πλυντήρια για να ξεφλουδιστούν. Το ψήσιμό τους πραγματοποιείται στα κάρβουνα και διαρκεί είκοσι λεπτά, ενώ το ξεφλούδισμα γίνεται με τα χέρια.

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της συνολικής επεξεργασίας και εκεί κρύβεται το μυστικό για τη φρεσκάδα των προϊόντων της πιπεριάς, λένε οι ειδικοί.