Αρώνια- Ένα φρούτο με ιδιαιτερότητες

Σωματική και πνευματική ευρωστία υπόσχεται ένα ιδιαίτερο φρούτο που καλλιεργείται στις Σέρρες.

O Παντελής Κωνσταντινίδης-παραγωγός αρώνια, εξηγεί ότι είναι ένας θάμνος που έχει καταγωγή από την βόρειο Αμερική, αλλά έφτασε στην Σκανδιναβία και την ανατολική Ευρώπη τον 18ο αιώνα από όπου εισήχθη στην Ελλάδα. Φτάνει σε ύψος τα δυο με δυόμισι μέτρα και δεν θέλει μεγάλη φροντίδα, κλαδέματα, ποτίσματα κλπ.. Είναι φυλλοβόλο αγαπά τον ήλιο και οι κλιματικές του απαιτήσεις περιορίζονται σε εύκρατες και δροσερές θερμοκρασίες, οπότε δίνει καρπό σε δυο με τρία χρόνια.

Οι ανθοκυανίνες του δίνουν το σκούρο μωβ έως μαύρο χρώμα, ενώ τα φλαβονοειδή που περιέχει είναι αντιοξιδωτικά.

Μια φορά τον χρόνο μεταξύ 15-20 Αυγούστου γίνεται η συγκομιδή και έχει πολλές χρήσεις. Γλυκόστιφο έχει μια πίκρα που σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ζάχαρα. Η αρώνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή κρασιού, μαρμελάδας, παγωτού, τσαγιού, μπίρας, σιροπιού, χυμού, ορεκτικών και αλκοολούχων ποτών ή να αναμιχθεί με άλλο χυμό μήλου ή ροδάκινου.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, πριν από 10- 12 χρόνια υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια, αλλά σταδιακά οι περισσότεροι αγρότες ξήλωσαν τα φυτά γιατί διαπίστωσαν ότι δεν θα βγάλουν τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν όσοι τους προέτρεψαν να φυτέψουν τα θαμνοειδή και επέστρεψαν σε κλασσικές καλλιέργειες.

Η μέση τιμή για τον παραγωγό κυμαίνεται από 0,80 λεπτά έως 1,5 ευρώ, ενώ στον καταναλωτή μπορεί να φτάσει τα 3-4 ευρώ το κιλό.

Πηγή: ertnews.gr