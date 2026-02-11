European Beekeeping Association: Η ΚΑΠ απέκτησε την «Κυψέλη» της προς λειτουργική αξιοποίηση από την Πολιτεία

Με χαρά και περηφάνια, η EBA – European Beekeeping Association καταγράφει μια ιστορική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή και ελληνική μελισσοκομία: η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποκτά επιτέλους τη σωστή μονάδα αναφοράς για τον μελισσοκομικό κλάδο, την κυψέλη (beehive).

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2025/2649 κατοχυρώνεται ρητά η δυνατότητα θέσπισης στήριξης «ανά εκτάριο ή, κατά περίπτωση, ανά κυψέλη» στο πλαίσιο γεωργο-περιβαλλοντο-κλιματικών δεσμεύσεων και δεσμεύσεων βιολογικής καλλιέργειας, με εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων για το γεωργικό οικονομικό έτος 2025 και όλα τα επόμενα, δηλαδή με δυνατότητα ισχύος και για την τρέχουσα ΚΑΠ. Η αλλαγή αυτή αίρει μια δομική διοικητική αδικία που υπήρχε μέχρι σήμερα. Η μελισσοκομία δεν έχει φυσικό ισοδύναμο σε εκτάρια, αφού τα μελίσσια είναι κινητές μονάδες, η επικονίαση έχει ακτίνα δράσης χιλιομέτρων και η εκμετάλλευση αποτυπώνεται διοικητικά σε κυψέλες/μελισσοσμήνη – όχι σε έκταση γης.

Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της EBA – European Beekeeping Association (μια υπερκείμενη ευρωπαϊκή συλλογικότητα με περίπου 500.000 μέλη) και του Σωματείου «Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας», ως ιδρυτικού και ενεργού μέλους, στην ανάδειξη και τεκμηρίωση του ζητήματος.

Από εδώ και πέρα, είναι κρίσιμο η Πολιτεία να εξασφαλίσει τη λειτουργική αξιοποίηση αυτής της αλλαγής, ώστε να ενσωματώσει συνεκτικά την κυψέλη στα εργαλεία της ΚΑΠ, προς όφελος του Έλληνα μελισσοκόμου και της πραγματικής παραγωγικής συνεισφοράς του κλάδου στο ΑΕΠ.