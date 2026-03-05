Ευλογιά: Στις 481.359 οι συνολικές θανατώσεις αιγοπροβάτων  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, για το διάστημα Αυγούστου 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

-2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

-σε 2.620 εκτροφές,

-με 481.359 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου.

Νέα κρούσματα 16–28 Φεβρουαρίου 2026

Για το διάστημα 16–28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφονται συνολικά 10 κρούσματα, με γεωγραφική κατανομή:

-Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 5

-Π.Ε. Ηλείας: 2

-Π.Ε. Ροδόπης: 2

-Π.Ε. Φωκίδας: 1

«Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.