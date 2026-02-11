«Στένεψε» απότομα το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ τον Νοέμβριο

Απότομη υποχώρηση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές τον Νοέμβριο, μετά το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, σημειώνει η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεσή της για το εξαγωγικό εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Κοινότητας.

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του Ιανουαρίου, η αξία των εξαγωγών της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2025 ανήλθε στα 19,7 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10% από τον προηγούμενο μήνα και κατά 2% από τον Νοέμβριο του 2024. Ωστόσο, οι σωρευτικές εξαγωγές Ιανουαρίου-Νοεμβρίου διατηρήθηκαν κατά 1% υψηλότερα από τις αντίστοιχες περσινές, στα 219,2 δισ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων τιμών στα προϊόντα με βάση τον καφέ και το κακάο και παρότι οι εξαγωγές σιτηρών μειώθηκαν.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, αυτές εξακολούθησαν υψηλότερα κατά 1% σε μηνιαία, αλλά και ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 15,6 δισ. ευρώ. Με κύρια αιτία τις τιμές σε κακάο και καφέ, οι σωρευτικές εισαγωγές (Ιανουαρίου-Νοεμβρίου), συνέχισαν υψηλότερα κατά 10% των περσινών, φτάνοντας τα 173,1 δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ, περιορίστηκε απότομα, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς έχασε ένα 35% από τις επιδόσεις του Οκτωβρίου και ένα 22% από εκείνες του Νοεμβρίου του 2024. Σωρευτικά, το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ από τα προϊόντα αγροδιατροφής ανήλθε στα 46,1 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 13,1 δισ. από το αντίστοιχο διάστημα του 2024, λόγω των αυξημένων τιμών εισαγωγών, όπως παρατηρείται.

Πώς επηρεάστηκαν οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι

Οι εξαγωγές προς Ην. Βασίλειο σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3% κυρίως λόγω των υψηλότερων εξαγωγών προϊόντων με βάση το κακάο, τη σοκολάτα και τα γαλακτοκομικά. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς ΗΠΑ, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, -5%, σε σύγκριση με το 2024, λόγω χαμηλότερων τιμών στο ελαιόλαδο, αλλά και μειωμένων εξαγωγών (κυρίως κατά το δεύτερο μισό του έτους) σε κρασιά, οινοπνευματώδη και άλλα ροφήματα. Μείωση όμως, κατά 6% είχαν και αυτές προς Κίνα, λόγω της απότομης μείωσης στις εξαγωγές σιτηρών και ειδικότερα σιταριού.

Ως προς τις εισαγωγές, τα σκήπτρα παραμένουν στην Ακτή Ελεφαντοστού, με την υψηλότερη ετήσια αύξηση +38%, λόγω της ανόδου στις τιμές κακάο. Ενώ, άνοδο κατά 70% είχαν και οι εισαγωγές από Καναδά, λόγω των αυξήσεων σε ελαιοκράμβη, σιτάρι και καλαμπόκι προϊόντα που στέρησαν, στον αντίποδα, ένα 19% στις εισαγωγές από Ουκρανία.

Απώλειες σε λάδι, κρασί, οινοπνευματώδη και σιτηρά

Ως προς τα προϊόντα, με τις υψηλές τιμές να καθοδηγούν, η μεγαλύτερη αύξηση σε αξία καταγράφηκε σε εξαγόμενα προϊόντα όπως ο καφές, το τσάι, το κακάο και τα μπαχαρικά (+25% από το 2024). Ακόμη, πέραν των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και τη σοκολάτα (+13%), άνοδο είδαν και οι εξαγωγές γαλακτοκομικών (+6%), λόγω υψηλότερων τιμών σε τυρί και βούτυρο. Αντίθετα, στους μεγάλους χαμένους φαίνεται πως βρίσκονται ελιές και ελαιόλαδο, όπου παρά την αύξηση των όγκων (+17%) η απώλεια σε αξία ανήλθε στο 29% από το υψηλό του 2024, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 16%. Μειώσεις κατά 11% είδαν και οι εξαγωγές σιτηρών, ενώ τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη έχασαν ένα 5%, λόγω των μικρότερων εξαγωγών προς ΗΠΑ.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, όπως είναι φυσικό λόγω τιμών, η κατηγορία που περιλαμβάνει προϊόντα όπως ο καφές και το κακάο, κατέγραψε άνοδο κατά 40% από το 2024. Ακολούθησαν τα φρούτα και οι ξηροί καρποί (+16%), επίσης λόγω υψηλότερων τιμών. Αντίθετα, ελαιούχοι σπόροι και πρωτεϊνούχα έχασαν ένα 8% σε αξία λόγω χαμηλότερων τιμών και ένα 11% τα σιτηρά, λόγω μικρότερων όγκων. Κατά 41% μικρότερη ήταν η αξία εισαγωγών ελιών και ελαιολάδου, λόγω μικρότερων τιμών και ποσοτήτων, αφού ανέκαμψε η ευρωπαϊκή παραγωγή.