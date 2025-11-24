Η αλήθεια για τον ρόλο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και το υπο-μέτρο 2.1

Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που «λανθασμένα και αβάσιμα» επιχειρούν να συνδέσουν την καθυστέρηση πληρωμής των κοινοτικών ενισχύσεων με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου του υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών επισημαίνει τα εξής:

Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμπεριλάβουν ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ). Σε αντίθεση με υπόλοιπα κράτη μέλη, όπου ΣΠΣΓΕ εφαρμόζεται από το 2008, στη χώρα μας το πλαίσιο εφαρμογής δημοσιεύθηκε το 2018, η πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) ολοκληρώθηκε το 2020 και 2021 αντίστοιχα, ενώ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 2.1 δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022.

Το φυσικό αντικείμενο του υπο-Μέτρου 2.1 υλοποιήθηκε από τους ΦΠΓΣ από το Μάϊο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 και συμμετείχαν περίπου 750 πιστοποιημένοι ΓΣ. Το υπο-Μέτρο είναι ενταγμένο στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, δεν σχετίζεται με τις πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων και έχει απορροφηθεί ποσοστό μικρότερο του 50% του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. Όλες οι μέχρι σήμερα πληρωμές έχουν γίνει με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής, συνοδευόμενων από όλα τα υποχρεωτικά τεκμήρια και παραδοτέα, και μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους της Ειδικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Οι γεωργικές συμβουλές παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους ΓΣ (Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Δασολόγους, Γεωλόγους, Οικονομολόγους κ.α.), οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και είναι αμερόληπτοι, χωρίς σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων. Το μητρώο των 3.347 πιστοποιημένων ΓΣ (Φυσικά Πρόσωπα) και 97 ΦΠΓΣ (Νομικά Πρόσωπα) τηρείται, επικαιροποιείται και ελέγχεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι συμβουλές δεν συμπεριλαμβάνουν τη χορήγηση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας/εκτροφής και δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να συγχέονται με αυτές τις διαδικασίες.

Οι γεωργοί μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε εθελοντική βάση και να λαμβάνουν συμβουλές χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με στόχους τη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, την εφαρμογή ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών, την αύξηση της παραγωγής και την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Οι γεωργικές συμβουλές έχουν οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση και παρέχουν επικαιροποιημένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών είναι μέλος της επιτροπής AKIS (Σύστημα Αγροτικής Γνώσης και Καινοτομίας) και έχει εκ του καταστατικού του ως κύριο σκοπό τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων. Προς την κατεύθυνση αυτή ο σύλλογος είναι και θα παραμείνει αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης του Εθνικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.