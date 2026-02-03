Εξαντλήθηκαν οι εκθεσιακοί χώροι για την 31η «Agrotica»

«Sold out» είναι ήδη οι χώροι του εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης, ενάμιση μήνα πριν από την έναρξη της τετραήμερης 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA», η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 12 Μαρτίου, όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η διοργανώτρια ΔΕΘ-HELEXPO.

Με τη στήριξη κορυφαίων φορέων της αγροτικής οικονομίας, όπως η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) και οι Σύνδεσμοι Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) και Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), η φετινή διοργάνωση αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προσδοκία και να συγκεντρώσει χιλιάδες επαγγελματίες του αγροτικού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΘ-Helexpo.

Η «Agrotica», η μεγαλύτερη έκθεση του αγροτικού κλάδου στην περιοχή, θα φιλοξενήσει το διάστημα 12-15/3 κορυφαίους επιχειρηματίες, εταιρείες και αγοραστές από τις Βαλκανικές χώρες, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ στη διάρκειά της θα «τρέξει» και το ειδικό πρόγραμμα φιλοξενούμενων αγοραστών (hosted buyers program), που αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διεθνή διάσταση της έκθεσης.

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται να είναι μια από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες, με πλήθος νέων τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων για τον αγροτικό τομέα, που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των επαγγελματιών του κλάδου.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA, με θέμα: «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαρτίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και τη ΔΕΘ-HELEXPO.

Με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης και των επιχειρηματικών ευκαιριών, η AGROTICA 2026 αναμένεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια χρονιά την ηγετική της θέση στον αγροτικό τομέα, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για καινοτομία, συνεργασία και ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι η 31η «Agrotica» είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 29 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο αποφασίστηκε η μετάθεσή της για το διάστημα 12-15 Μαρτίου, έπειτα από αιτήματα εκπροσώπων φορέων του πρωτογενούς τομέα. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνταν και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη δήλωση αποχής από τη διοργάνωση και άλλων σημαντικών εταιρειών του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ