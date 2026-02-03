Ελαιόλαδο: Με αποκλίσεις της τάξης του ενός ευρώ οι τιμές για το εξαιρετικά παρθένο

Ελάχιστες μέρες απομένουν στις περισσότερες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, για να πέσει και επίσημα η αυλαία της περιόδου συλλογής, ενώ το εμπόριο εξακολουθεί να πιέζει, τρόπον τινά, τις τιμές, σε μία χρονιά σημαντικών μειώσεων στην παραγωγή, αλλά και ζητημάτων στην ποιότητα του προϊόντος. Σε σημαντικά ελαιοκομικά κέντρα οι παραγωγοί μέσω συλλογικών σχημάτων ζητούν στήριξη από την πολιτεία αλλά και την ΕΕ καθώς τα προβλήματα που αντιμετώπισαν φέτος επιδρούν αισθητά στο εισόδημά τους, ενώ, δημιουργούν προβληματισμό και για τις επόμενες χρονιές.

Δραματική η μείωση της παραγωγής στη Σητεία

Στην περιοχή της Σητείας, η συλλογή σχεδόν ολοκληρώθηκε, με την περιοχή να διανύει δεύτερη συνεχή «κακή» παραγωγικά χρονιά, την τέταρτη από το 2018, λόγω ανομβρίας και ζέστης. «Με μία πρόχειρη εκτίμηση που έχουμε, η απώλεια του εισοδήματος για τη φετινή χρονιά είναι περίπου 70-80% από τον μέσο όρο, σημειώνει ο Μανώλης Μαυροματάκης, πρόεδρος στην Ένωση Σητείας, εξηγώντας ότι η φετινή παραγωγή δύσκολα θα φτάσει τους 3.000 τόνους, από τους 16.000 μίας καλής χρονιάς. Η Ένωση και φέτος κάνει προσπάθειες αναζητώντας στήριξη από την πολιτεία και την ΕΕ. «Ήδη ξεκινήσαμε διαδικασία με τον Δήμαρχο και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου να επισκεφθούμε το ΥΠΑΑΤ» αναφέρει και προσθέτει ότι φέτος, η Κρήτη θα υποβάλει αίτημα στήριξης των παραγωγών προς τις αρχές σε επίπεδο περιφέρειας.

Σε ότι αφορά το εμπόριο, μετά τις δύο πράξεις με 5 και 5,10 ευρώ για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σε εξέλιξη βρίσκεται ένας ακόμη διαγωνισμός από τον Συνεταιρισμό Ζάκρου. «Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για οξύτητες 0,3, προς το παρόν, αλλά το λάδι δεν είναι μόνο 0,3, έχουμε μέχρι 0,5 οξύτητα στην περιοχή» σχολιάζει ο κ. Μαυροματάκης, συμπληρώνοντας ότι από τώρα και στο εξής, ουσιαστικά, αναμένεται να φανεί το ενδιαφέρον της αγοράς.

Τα 5,50 ευρώ έπιασε συνεταιρισμός στη Λακωνία

Στα 5,50 ευρώ/κιλό διέθεσε, προ περίπου εβδομάδας, 4 βυτία εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, οξύτητας 0,3 και εξαιρετικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών με κατεύθυνση την Ιταλία, ο ΑΕΣ Παπαδιανίκων στη Λακωνία. «Είναι η υψηλότερη τιμή για το 2026», σχολιάζει ο διαχειριστής του, Παναγιώτης Αλειφέρης, συμπληρώνοντας πως σε άλλες πράξεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή, η τιμή ήταν μεταξύ 5-5,25 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδιαφέρον των αγοραστών, προσώρας, σχολιάζεται συγκρατημένο, ενώ όπως εξηγεί τον Γενάρη, συνήθως, αυξάνεται η προσφορά ποσοτήτων από τους παραγωγούς και οι μεσάζοντες, γνωρίζοντάς το, προσπαθούν να κρατήσουν την τιμή χαμηλά.

Η συγκομιδή για τους παραγωγούς του Συνεταιρισμού, αλλά και ευρύτερα στον κάμπο των Μολάων, έφτασε πλέον το 90%, με τις φετινές ποσότητες να υπολογίζονται μικρότερες κατά 30% από πέρυσι, ενώ στην περιοχή αναφέρονται σημαντικά προβλήματα από δάκο και γλοιοσπόριο. «Είχαμε 5-6 χρόνια να δούμε τόσο γλοιοσπόριο» σημειώνει, προσθέτοντας ότι περίπου ένα 20% του λαδιού έφτασε σε οξύτητες 0,5-0,9, ενώ 2-3% εντάσσεται στην κατηγορία του παρθένου, κάτι που δεν συνηθίζεται στην περιοχή.

Η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 35 ετών για τη δυτική Μεσσηνία

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα άφησε το γλοιοσπόριο στην περιοχή της Μεσσηνίας, με τη δυτική Μεσσηνία να καταγράφει φέτος τη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 35ετίας, όπως θυμάται ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος στον Συνεταιρισμό-Ομάδα Παραγωγών Νηλέας, σημειώνοντας πως σε μία ούτως ή άλλως χαμηλή παραγωγή, ένα μέρος ακόμη χάθηκε ή και υποβαθμίστηκε ποιοτικά, προσθέτοντας ένα ακόμη 40% στην οικονομική ζημιά με τις ποσότητες να βρίσκονται χαμηλότερα κατά 30-40% από μία κανονική χρονιά. Για το ζήτημα αυτό ο Συνεταιρισμός έχει ήδη στείλει επιστολή σε ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΑ, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ζητώντας μεταξύ άλλων κάλυψη της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ.

Σε ότι αφορά τις τιμές, αυτό που προσφέρουν οι έμποροι για το έξτρα παρθένο είναι 4,5 ευρώ/κιλό. «Πριν από 5-6 χρόνια θα λέγαμε ότι είναι μία πολύ καλή τιμή» συμπληρώνει, εξηγώντας όμως ότι για φέτος η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στο κόστος παραγωγής, αφού αυτό έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.