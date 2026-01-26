Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ -Δ. Χαλικιά: «Το 2022 δεν έγινε κανένας έλεγχος στον Οργανισμό αφού δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα»

Με την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δήμητρας Χαλικιάς ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 26/01 η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κρίση που εξελίχθηκε στον Οργανισμό είναι διαχρονικό συνολικό φαινόμενο» ανέφερε κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Χαλικιά μεταξύ άλλων επεσήμανε: «υπήρξε συσσωρευμένη αποτυχία διακυβέρνησης στον ΟΠΕΠΕΚΕ. Από το 2020 και έπειτα κρίσιμος ήταν ο ρόλος και προσώπων μειωμένης διοικητικής επάρκειας».

Μάλιστα για το έτος 2022 η κα Χαλικιά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρχε έλειψη ελέγχου στον Οργανισμό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το 2022 κανένας έλεγχος δεν έγινε αφού δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα».