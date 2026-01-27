Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ- Γ. Καρασμάνης:  Η τεχνική λύση που εφαρμόσαμε έληξε στις 31/12/2014 – Τα ΔΣΒ έπρεπε να καταρτιστούν από το 2015

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Καρασμάνης (θητεία Ιούνιος 2014 – Ιανουάριος 2015) καταθέτει σήμερα Τρίτη 27/01 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όταν αναλάβαμε στο ΥΠΑΑΤ μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά με τον αναπληρωτή υπουργό Πάρι Κουκουλόπουλο, βρήκαμε τις 10 πληγές του Φαραώ. Δεν θα χρειαζόταν να μιλάμε σήμερα για σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αν είχαμε εφαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο που είχαμε θέσει επί των ημερών μου στο ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης » είπε ο πρώην ΥΠΑΑΤ στην αρχή της εισαγωγικής του τοποθέτησης .

Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η τεχνική λύση που εφαρμόσαμε έληξε στις 31/12/2014 και παραδώσαμε το χαρτοφυλάκιο στην επόμενη κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να καταρτιστούν το 2015. Αν γινόταν τότε αυτό δεν θα χρειαζόταν σήμερα να συζητάμε για το σκάνδαλο της διαχείρισης των επιδοτήσεων».