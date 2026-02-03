Εκτιμήσεις του IGC για υποχώρηση κατά 2% της παραγωγής σιταριού το 2026/27

Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών (σιτάρι και λοιπά δημητριακά) αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του IGC (international Grains Council), οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το καλαμπόκι (κυρίως σε ΗΠΑ και Κίνα), το σιτάρι (Αργεντινή, Καναδάς) και το κριθάρι (Καναδάς, Αυστραλία) ανεβάζουν την παγκόσμια παραγωγή κατά 31 εκατ. τόνους σε σχέση με τα τέλη Νοεμβρίου, φθάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 2,461 δισ. τόνων.

Αν και περίπου 16 εκατ. τόνοι επιπλέον αναμένεται να κατευθυνθούν στην κατανάλωση –η οποία εκτιμάται πλέον στους 2,416 δισ. τόνους– σχεδόν αντίστοιχη ποσότητα προβλέπεται να προστεθεί στα παγκόσμια αποθέματα, τα οποία στο τέλος της περιόδου υπολογίζονται στους 634 εκατ. τόνους. Το παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών (Ιούλιος–Ιούνιος) εκτιμάται στους 446 εκατ. τόνους, αυξημένο κατά 4 εκατ. τόνους σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη και κατά 5% σε ετήσια βάση.

Σιτάρι

Η καλλιεργούμενη έκταση σιταριού αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς το 2026/27 και, με βάση μέσες αποδόσεις, η παραγωγή της επόμενης χρονιάς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά περίπου 2% σε ετήσια βάση. Παρά τη ζήτηση που αναμένεται να φθάσει σε νέο υψηλό, τα παγκόσμια αποθέματα προβλέπεται να μειωθούν οριακά, παραμένοντας ωστόσο σε άνετα επίπεδα για τους μεγάλους εξαγωγείς.

Η συγκομιδή σιτηρών την περίοδο 2025/26 αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αυξημένη κατά 6% σε ετήσια βάση, χάρη σε υψηλότερες αποδόσεις (+5%) και μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις (+1%). Εκτός από το καλαμπόκι και το σιτάρι, κριθάρι και σόργο προβλέπεται, επίσης, να κινηθούν σε πολυετή υψηλά. Η κατανάλωση αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο (+3%), κυρίως λόγω της ανόδου στη ζωοτροφή. Μετά από τρία συνεχόμενα έτη μείωσης, τα αποθέματα ενδέχεται να αυξηθούν κατά 8%, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων εννέα ετών.

Σόγια

Η παγκόσμια παραγωγή σόγιας παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου και διαμορφώνεται οριακά κάτω από το περσινό ιστορικό υψηλό, δηλαδή στους 427 εκατ. τόνους, με αιχμή ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ στη Βραζιλία. Η ελαφρά αύξηση της προσφοράς συνοδεύεται από ισχυρότερη ζήτηση (+3%), με αποτέλεσμα τα τελικά αποθέματα να διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 77 εκατ. τόνους, πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Το παγκόσμιο εμπόριο σόγιας προβλέπεται στους 187 εκατ. τόνους, αυξημένο κατά 1%.

Ρύζι

Στο ρύζι, η παγκόσμια παραγωγή παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στους 543 εκατ. τόνους, με την κατανάλωση ελαφρώς χαμηλότερη. Τα αποθέματα στο τέλος της περιόδου 2025/26 αυξάνονται κατά 2 εκατ. τόνους, ενώ το διεθνές εμπόριο το 2026 αναμένεται ελαφρώς χαμηλότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις, αλλά παραμένει σε ιστορικό υψηλό 60 εκατ. τόνων –αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση, με ισχυρή ζήτηση από την Αφρική.

Υπό το βάρος κυρίως της πτώσης των τιμών εξαγωγής σόγιας και σιταριού, ο Δείκτης Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων του IGC (GOI) υποχώρησε πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου. Στα όσπρια, η παγκόσμια κατανάλωση φακής προβλέπεται να αυξηθεί κατά 15%, με κινητήριο δύναμη την Ασία, ενώ το εμπόριο το 2026 εκτιμάται στους 4,9 εκατ. τόνους, αυξημένο, επίσης, κατά 14%.

Πίεση στους δείκτες τιμών

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας προσφοράς, ο δείκτης GOI του IGC υποχώρησε το τελευταίο δίμηνο κατά 4%, καθώς οι απώλειες σε σιτάρι και σόγια υπερίσχυσαν των κερδών σε ρύζι, κριθάρι και καλαμπόκι. Ο υποδείκτης σόγιας κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (-9%), ενώ ο υποδείκτης ρυζιού κινήθηκε ανοδικά (+5%) λόγω προβλημάτων στις σοδειές της Ταϊλάνδης και αυξημένων τιμών στο Πακιστάν.