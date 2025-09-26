Πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις 18 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη πολυεκδήλωση «Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης» από την «Βασίλης Ζαμπούνης – Άξιον Εκδοτική» υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε). Αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού ελαιολάδου, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας εσοδείας 2025/26.

Σε μήνυμα που απέστειλε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) Jaime Lillo, αναφέρεται στην «τόσο επίκαιρη και ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία που συγκεντρώνει κορυφαίους ερευνητές και ακαδημαϊκούς, ο οποίοι θα αναδείξουν τον καίριο ρόλο του ελαιολάδου σε πολλαπλές διαστάσεις της ανθρώπινης ευημερίας – από τα επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη του για την υγεία, έως τη βαθιά πολιτιστική του σημασία και την περιβαλλοντική του αξία». Υπογραμμίζει ότι «εκδηλώσεις όπως αυτή ενισχύουν τον ρόλο του ελαιολάδου ως ακρογωνιαίου λίθου της μεσογειακής διατροφής και ως συμβόλου βιώσιμων, παραδοσιακά θεμελιωμένων διατροφικών συστημάτων», και κλείνει λέγοντας «Είμαι βέβαιος ότι οι σημερινές συζητήσεις – σε συνδυασμό με την τελετή απονομής των Βραβείων oliValue 2024/25 – θα εμπνεύσουν νέες ιδέες και συνεργασίες προς όφελος του τομέα μας και της κοινωνίας στο σύνολο της».

Προηγουμένως τις εργασίες της Ημερίδας είχαν ανοίξει ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Δεδούσης, η Αντιπρύτανης κα. Σοφιανοπούλου και ο Αντιπρύτανης κος Γεώργιος Μπόσκου.

Έξι ομιλίες για τα οφέλη του ελαιολάδου

Το πρώτο μέρος της πολυεκδήλωσης περιελάμβανε έξι σημαντικές ομιλίες για τα οφέλη του ελαιολάδου στην υγεία του ανθρώπου και στην αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο συντονισμός των ομιλιών πραγματοποιήθηκε από την κα. Κατερίνα Αποστολοπούλου, Γεωπόνο M.Sc. Περιβάλλον και Ανάπτυξη (ΕΜΠ).

Η καθηγήτρια και Ακαδημαϊκός κα. Αντωνία Τριχοπούλου, σε συνεργασία με την κα. Ελένη Πέππα και τον κ. Σωκράτη Γκιπάλη, Ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών – Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (ΚΕΕΔΥ), παρουσίασαν το θέμα: «Κατανάλωση Ελαιολάδου στην Ελλάδα: Χτες, Σήμερα, Αύριο». Η εισήγησή τους ανέδειξε την ιστορική διαδρομή του ελαιολάδου, την τρέχουσα κατάσταση κατανάλωσης και τις προοπτικές για το μέλλον, με έμφαση στη δημόσια υγεία και τις διατροφικές συνήθειες.

Ο κ. Γεώργιος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και μέλος της 4Ε, μίλησε για το θέμα: «Το ελαιόλαδο στην εστίαση». Τόνισε τη σημασία της σωστής χρήσης του ελαιολάδου στη μαγειρική και τη γαστρονομία, αναδεικνύοντας τον ρόλο του τόσο στη γεύση όσο και στη διατροφική αξία των πιάτων.

Η Dr. Παρασκευή (Βίβιαν) Ντετοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, παρουσίασε το θέμα: «Το ελαιόλαδο στην καθημερινή μεσογειακή διατροφή». Μέσα από την ομιλία της, ανέδειξε πώς το ελαιόλαδο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μεσογειακής διατροφής και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Η κα. Μαρία Γιαννακούλια, PhD, Καθηγήτρια Διατροφής και Διατροφικής Συμπεριφοράς στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, παρουσίασε το θέμα: «Ελαιόλαδο, ο μεγάλος σύμμαχός μας στην επιβράδυνση της γνωσιακής έκπτωσης». Η εισήγησή της εστίασε στα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την προστατευτική δράση του ελαιολάδου στη νοητική υγεία, προσφέροντας νέες προοπτικές στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ο κος. Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ και μέλος της 4Ε, παρουσίασε το θέμα: «Η ευεργετική δράση του ελαιολάδου στην περιοδοντίτιδα». Η ομιλία του ανέλυσε τις βιοδραστικές ιδιότητες του ελαιολάδου και τον ρόλο τους στην προστασία της στοματικής υγείας, προσφέροντας επιστημονική τεκμηρίωση για τη χρήση του ως εργαλείο πρόληψης.

Ο κος. Γεώργιος Κουμπούρης, από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και μέλος της 4Ε, μίλησε για το θέμα: «Η αειφορία στην ελαιοκαλλιέργεια». Επισήμανε τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των ελαιώνων, δίνοντας έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και τη μελλοντική προοπτική του ελληνικού ελαιώνα.

Η αξιολόγηση OliValue

Επακολούθησε το δεύτερο μέρος της πολυεκδήλωσης με την παρουσίαση των 71 εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων που διακρίθηκαν κατά την φετινή, πρώτη Αξιολόγηση OliValue 2024/25.

Μια από τις καινοτομίες της OliValue είναι η ονοματοδοσία των βραβείων τιμώντας τους αείμνηστους Κώστα Βαννό (χημικό), Δημήτριο Μπόσκου (χημικό τροφίμων), Χρήστο Πετράκη (χημικό), Παρασκευά Τοκουζμπαλίδη (χημικό), Νίκο Ψυλλάκη (γεωπόνο), σε ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στο ελαιόλαδο. Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα τα βραβεία παρέδωσαν οι παρευρεθέντες συγγενείς των οικογενειών Βαννού, Μπόσκου και Πετράκη. Επισημάνθηκε πως οι τιμώμενοι διακρίθηκαν όχι μόνο για τη μεγάλη τους επιστημονική συνεισφορά αλλά και για το όραμα τους για το ελληνικό ελαιόλαδο, αποτελώντας πρότυπο για τη σημερινή νέα γενιά επιστημόνων.

Εκπροσωπώντας την Άξιον Εκδοτική, ο κ. Βασίλης Ζαμπούνης ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους και ιδίως όσους και όσες ταξίδεψαν από μακριά για να παρευρεθούν ενώ ανήγγειλε το ξεκίνημα της 2ης Αξιολόγησης oliValue 2025/26.

Η πολυεκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ακόμη καινοτομία, καθώς ένα πλήρες γεύμα Μεσογειακής διατροφής προσφέρθηκε στο εστιατόριο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.