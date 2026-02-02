Φράουλα: Σε εξέλιξη η συγκομιδή με προκλήσεις από τον καιρό και το κόστος παραγωγής

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η συγκομιδή της φράουλας στις νότιες περιοχές της χώρας, κυρίως στον νομό Ηλείας, όπου η συγκεκριμένη καλλιέργεια αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις σημαντικότερες αγροτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η δυναμική της φράουλας στη Δυτική Ελλάδα ενισχύεται σταθερά, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους νέους παραγωγούς που επενδύουν χρόνο και κεφάλαια, βλέποντας θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Η πλειονότητα των καλλιεργειών πραγματοποιείται σε θερμοκήπια ψυχρού τύπου, όπου η φράουλα καλλιεργείται απευθείας στο έδαφος. Το γεγονός αυτό καθιστά την παραγωγή ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, σε αντίθεση με την υδροπονική καλλιέργεια και τα θερμοκήπια με πλήρως ελεγχόμενο μικροκλίμα.

Οι πρόσφατες έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες βροχοπτώσεις στην περιοχή, επηρέασαν αρνητικά την πορεία της παραγωγής, προκαλώντας προσωρινές απώλειες. Λόγω της ευαισθησίας του καρπού, η καλλιέργεια αυτή είναι ευάλωτη τόσο στις ακραίες θερμοκρασίες όσο και στις μυκητολογικές προσβολές.

Μείωση παραγωγής έως 50% λόγω καιρού

Όπως επισημαίνει ο γεωπόνος, Βασίλης Τσιρίκος, από τη Βάρδα Ηλείας, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε μείωση της παραγωγής, που έφτασε ακόμη και το 50%, κυρίως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των έντονων βροχοπτώσεων. Ωστόσο, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για τη συνέχεια, σημειώνοντας ότι «εφόσον το επόμενο διάστημα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας, τα φυτά θα επανέλθουν σταδιακά και η παραγωγή θα συνεχιστεί με κανονικούς ρυθμούς».

Σταθερή επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων

Παρά τις δυσκολίες, η εικόνα για τη φετινή χρονιά παραμένει θετική. Σύμφωνα με τον κ. Τσιρίκο, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο, με την τρέχουσα περίοδο να καταγράφεται αύξηση άνω του 20%. «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της καλλιέργειας, αλλά και τη διάθεση των παραγωγών να επενδύσουν σε έναν τομέα με υψηλές αποδόσεις και αυξημένες απαιτήσεις».

Εργατικά χέρια και υψηλό κόστος παραγωγής

Ένα από τα βασικά προβλήματα των προηγούμενων ετών ήταν η έλλειψη εργατικών χεριών, ζήτημα που, όπως αναφέρει, σε σημαντικό βαθμό έχει πλέον εξομαλυνθεί. Παράλληλα, ο κ. Τσιρίκος υπογραμμίζει ότι η φράουλα μπορεί να αποφέρει υψηλούς τζίρους ανά μονάδα επιφάνειας, ωστόσο πρόκειται για καλλιέργεια με υψηλό κόστος παραγωγής και σημαντικό ρίσκο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. «Σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν προβλήματα είτε στην καλλιέργεια είτε στην εμπορία, το εισόδημα των παραγωγών μπορεί να μειωθεί απότομα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό και την τοπική οικονομία», σημειώνει.

Τιμές και αποδόσεις – Κλειδί η σωστή διαχείριση

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η δήλωση του Σάκη Μαυρόγιαννη, παραγωγού από τη Λάππα Αχαΐας, ο οποίος σημειώνει ότι η παραγωγή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με σχεδόν όλες τις ποικιλίες να έχουν μπει στη φάση της συγκομιδής. «Οι τιμές στην αρχή της περιόδου κυμάνθηκαν μεσοσταθμικά στα 4–5 ευρώ το κιλό, ενώ αυτή την περίοδο διαμορφώνονται σταθμικά γύρω στα 3 ευρώ το κιλό».

Όπως τονίζει, με σωστή διαχείριση της καλλιέργειας, οι αποδόσεις μπορούν να ξεπεράσουν τους 4 τόνους ανά στρέμμα. Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται για εξαγώγιμο προϊόν, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε όλα τα στάδια, από την έναρξη της συγκομιδής έως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, η οποία διαρκεί περίπου επτά μήνες.