Γ. Ανδριανός: Η Ιεράπετρα παράγει το ένα τρίτο της θερμοκηπιακής παραγωγής της χώρας

Στη σημασία της Ιεράπετρας ως ενός από τα ισχυρότερα κέντρα αγροτικής παραγωγής της χώρας και στον ρόλο της εξωστρέφειας για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της 1ης Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων Freshexpo που πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

Συγκεκριμένα, στον χαιρετισμό του ο ΥφΑΑΤ επισήμανε ότι η Ιεράπετρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγροτικής παραγωγής της χώρας, με περίπου 20.000 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ετήσια παραγωγή που φτάνει τους 400.000 τόνους προϊόντων, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο της συνολικής θερμοκηπιακής παραγωγής της Ελλάδας. Όπως τόνισε, πίσω από αυτά τα μεγέθη βρίσκεται ο καθημερινός μόχθος των παραγωγών της περιοχής, η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί επί δεκαετίες και η σταθερή προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ακόμη ότι η σύγχρονη αγροτική παραγωγή δεν περιορίζεται πλέον στο χωράφι, αλλά αφορά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τη δυναμική παρουσία στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, εκδηλώσεις όπως η Fresh Expo συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία νέων συνεργασιών, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό και τη γαστρονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο γεγονός ότι η Κρήτη έχει ανακηρυχθεί φέτος Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω προβολή της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τοπικών προϊόντων.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές πολιτικές για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ο υφυπουργός τόνισε ότι το ΥΠΑΑΤ υλοποιεί μέτρα όπως η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, η διατήρηση χαμηλής τιμής αγροτικού ρεύματος μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ», καθώς και η μείωση του ΦΠΑ σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία των έργων υποδομής για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, επισημαίνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας προχωρούν σημαντικά έργα όπως τα συμπληρωματικά έργα στον ταμιευτήρα Μπραμιανών, τα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, το φράγμα Μύρτου και νέες υδροδοτικές και αρδευτικές υποδομές, ενώ προωθούνται νέα έργα υποδομών όπως το φράγμα στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας, η λιμνοδεξαμενή στις Χοχλακιές Σητείας και νέα αρδευτικά δίκτυα που θα εξυπηρετούν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην περιοχή.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός τόνισε: «Ο προσανατολισμός και η δέσμευσή μας – η δέσμευση πρώτα απ’ όλα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και όλης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, είναι με πνεύμα ειλικρίνειας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους – παραγωγούς, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα – να προχωρήσουμε στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη μετάβαση στη νέα εποχή της αγροτικής ανάπτυξης».