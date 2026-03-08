Το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής χαράσσει τον δρόμο του κρασιού

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν το 7ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού, Χορού και Αναψυχής και το 2ο Συνέδριο Αθλητικής Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας, τα οποία φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον Φεβρουάριο. Στην τελετή έναρξης το κοινό απήλαυσε την εξαιρετική μουσική παράσταση εγχόρδων από το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, μια ομιλία για τον αθλητισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή και στο φινάλε ένα φεστιβάλ γευσιγνωσίας οίνου με την επωνυμία «Dionysian Dialogues», όπου συμμετείχαν 14 οινοποιεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ψηφιοποίηση

Η πρόεδρος του συνεδρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ, Γεωργία Υφαντίδου εξηγεί την ιδέα, που πήρε σάρκα και οστά από πέρυσι χάρη στη θερμή ανταπόκριση των οινοποιών. «Επενδύσαμε σε ένα όραμα, το αποδέχτηκαν οι οινοποιοί και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έφερε κοντά, μέσω του συνεδρίου, το δίκτυο των οινοποιών και συνεργαστήκαμε πάνω σε μια κεντρική ιδέα: Να δημιουργήσουμε τον δρόμο του κρασιού της ΑΜ-Θ» μεταφέρει, υπογραμμίζοντας ότι φέτος αυξήθηκαν οι συμμετοχές των οινοποιείων αλλά και του κοινού. Σημειώνει ότι αποφάσισαν να διαμορφώσουν λογότυπο και brand name και παρουσιάζει την καινοτομία που σχεδιάζουν. «Θα ψηφιοποιήσουμε τον δρόμο του κρασιού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν πληροφορίες για τα επισκέψιμα οινοποιεία και μη». Μέσα από την τουριστική διαδρομή με άξονα το κρασί θα δίνονται πληροφορίες για την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, του τόπου, με σκοπό οι τουρίστες να έρχονται γνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η κα Υφαντίδου υπογραμμίζει ότι ο αθλητικός τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του περιφερειακού τουρισμού, που έχει το ισχυρό πλεονέκτημα της όμορφης φύσης. Στην ψηφιοποίηση θα συμπεριλάβουν τις πεζοπορικές διαδρομές και τις προτεινόμενες δραστηριότητες αναψυχής, όπως είναι οι αθλητικοί αγώνες, τα φεστιβάλ κα.

Το όραμα της διοργανώτριας περιλαμβάνει όλο το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε η ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία να στηρίξει τα προτερήματα του κάθε τόπου. Ήδη, συνεργάζονται με το Τμήμα Δασολογίας (Ορεστιάδα) «για τη δημιουργία και ανάπτυξη μονοπατιών σε όλη την περιφέρεια» και το Τμήμα Οινολογίας (Δράμα). «Συνεχίζουμε με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα), για να συνδράμει στη διοίκηση της εμπειρίας. Τον Μάιο θα έχουμε τη συνέργεια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) και θα ακολουθήσουν και άλλα. Το Ιστορίας – Εθνολογίας (Κομοτηνή) θα μεταφέρει την ιστορία του τόπου, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) θα βοηθήσει στην επαυξημένη πραγματικότητα και στη δημιουργία του AI για τον τουρισμό».

Μέσα από την ιδέα της ψηφιοποίησης πολλά από τα 28 τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου ενώνονται σαν κλαδιά ενός κορμού, του τουρισμού αναψυχής. Η ίδια απαντά πώς συνδέονται αθλητισμός και κρασί. «Στο Sports Management επιτρέπεται να προβληθούν ο ζύθος και ο οίνος, γιατί είναι τοπικά αγροτικά προϊόντα, που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο. Ο αθλητισμός μέσα από αθλητικά δρώμενα και σε συνέργεια με την τοπική γαστρονομία μπορεί να δημιουργήσει το βέλτιστο αποτέλεσμα, γιατί κανένας αθλητικός τουρίστας δεν πηγαίνει σε ένα event μόνο για να συμμετάσχει».

Συμμετείχαν τα οινοποιεία: Μικροοινοποιία Ευτυχία Μιχαηλίδου, Κτήμα Ερυθρού Ρόδου, Οίνωψ ΙΚΕ, Κτήμα Τέχνη Οίνου-Wine Art, Οινοποιία Τσικρικώνη, Κώστας Λαλίκος, Κτήμα Βιβλία Χώρα Α.Ε., Κτήμα Συμεωνίδη, Κτήμα Σεϊτανίδη, Αμπελόεις Α.Ε., Κτήμα Βουρβουκέλη, Passas Winery, Κίκονες, Maron Winery.