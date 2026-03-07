Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα Messinia Terroirs

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση Messinia Terroirs, που οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από το WSPC σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν ΚωνσταντακόπουλουΤο πρόγραμμα Μεσσηνιακοί Οίνοι – Messinia Terroirs δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου με μοναδικό στόχο την ανάδειξη των μεσσηνιακών οίνων, οι οποίοι, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι του Ιδρύματος, διαθέτουν υψηλή ποιότητα, αλλά έχουν περιορισμένη αναγνωρισιμότητα και χρειάζονται σαφή ταυτότητα.

Ο Κωνσταντίνος Τσορώνης, Υπεύθυνος Αγροδιατροφικών Δράσεων του Ιδρύματος, μιλώντας εκ μέρους του Ιδρύματος, επεσήμανε ότι: «Η προσπάθεια εξωστρέφειας, που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, περιλαμβάνει διάφορους άξονες: τη συμμετοχή σε εκθέσεις και φεστιβάλ, την επικοινωνία και προβολή των προϊόντων, την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και, τέλος, έναν εμπορικό στόχο, που προωθείται μέσα από επαφές με εμπορικά δίκτυα και διανομείς, όπως σε εκδηλώσεις σαν αυτή που έγινε στην Αθήνα».

Επιπλέον, ο κ. Τσορώνης ανέφερε ότι υπάρχουν τέσσερις πανεπιστημιακές ομάδες, που εργάζονται σε διαφορετικούς στόχους, όπως η αμπελοκαλλιέργεια, η ιστορία του κρασιού κ.ά., ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την εκπαίδευση των αμπελοκαλλιεργητών.

Όσον αφορά την ανταπόκριση και τη συμμετοχή των οινοπαραγωγών στο πρόγραμμα, σημείωσε: «Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Μέσα στο δίκτυο έχουμε εντάξει 18 οινοποιούς, ενώ στην Αθήνα συμμετείχαν 13. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν άλλα περίπου δέκα οινοποιεία, αλλά κάποια από αυτά αρνούνται να ενταχθούν στη λογική της τυποποίησης».

Για το μέλλον του προγράμματος, ο κ. Τσορώνης επισήμανε: «Η συνέχιση της πορείας θα εξαρτηθεί και από το οικονομικό κομμάτι, καθώς το εγχείρημα υποστηρίζεται πλήρως οικονομικά από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου, ενώ τα οινοποιεία συμμετέχουν με ένα μικρό ποσοστό. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε μέσω του Επιμελητηρίου, είτε μέσω της Περιφέρειας, είτε μέσω της Αναπτυξιακής, είτε με τη συμμετοχή μας σε προγράμματα όπως το LEADER».

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσορώνης πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι κάποιες ποικιλίες να γίνουν ακόμα πιο γνωστές και να δημιουργηθεί ένα κοινό αφήγημα για όλα τα οινοποιεία