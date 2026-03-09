ΥφΑΑΤ, Γ. Ανδριανός: To Leader έφερε πληρωμές ύψους 525 εκατ. ευρώ και περισσότερα από 3.000 έργα

H πορεία υλοποίησης των τοπικών στρατηγικών και οι απαιτήσεις εφαρμογής των παρεμβάσεων LEADER στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023–2027, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της 3ης Διημερίδας Εκπαίδευσης και Παρακολούθησης Πορείας Υλοποίησης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, που διοργάνωσε πρόσφατα στο Ναύπλιο (6 και 7 Μαρτίου) η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Η διημερίδα συγκέντρωσε εκπροσώπους από το σύνολο των Ομάδων Τοπικής Δράσης, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/ΤΑΠΤοΚ και την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των τοπικών στρατηγικών και οι απαιτήσεις εφαρμογής των παρεμβάσεων LEADER στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023–2027.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρουσιάσεις εκπροσώπων της DGAGRI και του EUCAPNETWORK. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής I. Lisztwan ανέπτυξε τις προοπτικές της προσέγγισης LEADER στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.Παράλληλα παρουσιάστηκε το εργαλείο LEADERLAGDirectory για τη δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χαιρετισμό στη διημερίδα απηύθυνε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος τόνισε ότι το πρόγραμμα LEADER αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δίνει ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής τους στρατηγικής. Όπως επισήμανε, η προγραμματική περίοδος 2014–2022 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με πληρωμές που έφτασαν τα 525 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερα από 3.000 έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα να έχουν υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα. Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του LEADER στη στήριξη της τοπικής οικονομίας της υπαίθρου, μέσα από δράσεις που συνδέουν την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, τη μεταποίηση τροφίμων, τα τοπικά προϊόντα και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα υποδομών που προωθούνται μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου, όπως οι παρεμβάσεις σε αρδευτικά δίκτυα και οι δράσεις των ΤΟΕΒ, αλλά και στην πορεία των έργων του Αναβάλου στην Αργολίδα.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της προσέγγισης LEADER για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, επισημαίνοντας τη συμβολή των τοπικών προγραμμάτων στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου.

Στη διημερίδα απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. Τάσος Χρόνης, ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος και ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μανώλης Δολιανίτης.

Εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Αργυρώ Ζέρβα, η οποία αναφέρθηκε στον απολογισμό της εφαρμογής του LEADER στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022 και στη μετάβαση στη νέα περίοδο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Όπως υπογράμμισε, το LEADER έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Η κ. Ζέρβα επισήμανε επίσης ότι η εμπειρία από την εφαρμογή του LEADER κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2022 προσφέρει σημαντικά διδάγματα για τη νέα περίοδο. Όπως ανέφερε, «η σημερινή συνάντηση δεν είναι απλώς ένας απολογισμός, αλλά μια ευκαιρία να δούμε τι πετύχαμε, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την τοπική ανάπτυξη».Παράλληλα, σημείωσε ότι η πορεία υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης θα παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να ενισχύεται το αναπτυξιακό αποτύπωμα του LEADER στις τοπικές κοινωνίες.