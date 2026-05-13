Γ. Ανδριανός: Βασική μας υποχρέωση να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους

Στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός και αναφέρθηκε στις πληρωμές των αγροτών.

«Η βασική μας υποχρέωση να στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», είπε ο κ. Ανδριανός τονίζοντας ότι αυτός είναι το ένα σκέλος και το δεύτερο «είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή ροή των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Για να γίνουν όμως όλα αυτά μετά τα όσα συνέβησαν με την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να γίνουν σημαντικά βήματα με μεταρρυθμίσεις, τομές για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για να μπορέσουμε λοιπόν, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ να εξασφαλίσουμε τις πληρωμές μετά από ελέγχους, πρέπει να πιστοποιηθεί η ΑΑΔΕ ως Οργανισμός πληρωμών και Ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», προσέθεσε.

«Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη γιατί εν κινήσει κάναμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση εξασφαλίζοντας πληρωμές, με τη μεταρρύθμιση να προχωρά γιατί ήταν αναγκαία και πλέον έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να φέρουμε τα πράγματα σε μια ισορροπία», σημείωσε.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι προβλήματα υπάρχουν ακόμα και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. «Γι’ αυτό λοιπόν μπορέσαμε εχθές ο υπουργός και ο διοικητής της ΑΑΔΕ να δώσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να ξέρουν και οι αγρότες μας τις ημερομηνίες πληρωμών και θα καταλάβουν πολύ καλά ότι τα 2,2 δισ. θα πληρωθούν λοιπόν μέχρι τέλος του χρόνου. Ήδη οι πληρωμές μέχρι τον Ιούνιο θα ξεπεράσουν το 1 δισ.», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε ότι εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η βούληση της κυβέρνησης «γι’ αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση και δίνουμε καθημερινό αγώνα. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτόν τον οργανισμό, πλέον την ΑΑΔΕ, να μπορέσουμε να τον έχουμε σε τέτοιο βαθμό αξιοπιστίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης γιατί τελικά ωφελημένοι θα είναι οι πραγματικοί αγρότες και αυτοί που μοχθούν».

Σε σχέση τώρα με τις πληρωμές του 2025, ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα, αλλά τελειώνει πλέον ο διασταυρωτικός έλεγχος, καθώς υπήρξαν κάποια προβλήματα.

Ωστόσο όπως ανέφερε από χθες, Τρίτη (12/5) άνοιξε πάλι το σύστημα και «οι αγρότες μπορούν να καταχωρούν φωτογραφίες για τους ελέγχους ή όπου υπάρχουν κιτρινισμένα ακόμα αγροτεμάχια. Έχουν ήδη όμως σε μεγάλο βαθμό ελεγχθεί και ήδη οι πληρωμές έχουν δρομολογηθεί. Επομένως είμαστε σε μια φάση ολοκληρώνεται ο έλεγχος. Μόλις ολοκληρώνεται γίνεται πληρωμή».

«Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί υποχρέωσή μας, είναι να στηρίξουμε τον αγρότη σε μια δύσκολη συγκυρία. Είναι χρήματα, τα οποία είναι ευρωπαϊκά και οφείλουμε οι άνθρωποι αυτοί που είναι οι πραγματικοί αγρότες, με διαφανή τρόπο, να τα πάρουν. Οφείλουμε να στηρίξουμε την παραγωγή γιατί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και λόγω της επισιτιστικής ασφάλειας, νομίζω ότι πρέπει και είναι εθνική επιλογή να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και αυτό θα κάνουμε και μέσα από τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ», προσέθεσε.

Για τα λιπάσματα, τα οποία είναι θέμα της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι «ανοίγει η πλατφόρμα, θα δηλωθούν τα τιμολόγια» και θα γίνουν «τρεις πληρωμές, μία για τα τιμολόγια Μαρτίου-Απριλίου, μία για Μάιο-Ιούνιο και μία Ιούνιο-Ιούλιο. Τον Σεπτέμβρη θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για να γίνει η σχετική ανάρτηση με το 15% της έκπτωσης που έχουμε δεσμευτεί και βεβαίως προχωρούν όλες οι διαδικασίες και για το πετρέλαιο, όπως έχουμε πει στην αντλία από 1η Νοέμβρη», ανέφερε ακόμα.

Πηγή: ertnews.gr