Παρέμβαση Ζεϊμπέκ για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης

«Η απένταξη ενός τόσο σημαντικού έργου αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα» τονίζει ο βουλευτής ρώτησηΕρώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την απένταξη του έργου μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατέθεσε ο Βουλευτής Ξάνθης και Τομεάρχης Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Ο Βουλευτής σημειώνει πως σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες της Ξάνθης, καθώς πρόκειται για ένα κρίσιμο αρδευτικό έργο που συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τις απεντάξεις ως «τεχνικές ανακατανομές», συμπληρώνοντας πως «παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα έργα θα μεταφερθούν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί σαφές χρονοδιάγραμμα, δεσμευμένοι πόροι ούτε συγκεκριμένος σχεδιασμός για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου».

Επιπλέον ο κ. Ζεϊμπέκ τονίζει πως η απένταξη ενός τόσο σημαντικού έργου αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την ωριμότητα και την υλοποίηση των έργων που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμων δημόσιων επενδύσεων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες υποδομών και παραγωγικής στήριξης. Με βάση τα παραπάνω και με το δεδομένο πως το συγκεκριμένο έργο επηρεάζει άμεσα την αγροτική παραγωγή της Ξάνθης και τη βιωσιμότητα εκατοντάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πως οι παραγωγοί της Ξάνθης δικαιούνται σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις για την πορεία ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή, ο Βουλευτής απευθύνει στους αρμόδιους Υπουργούς τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Για ποιους ακριβώς λόγους απεντάχθηκε το έργο μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης από το ΤΑΑ;

2. Ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης και απορρόφησης του έργου μέχρι σήμερα και ποιες δαπάνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί;

3. Σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο προτίθεται η κυβέρνηση να μεταφέρει το έργο και με ποιο εξασφαλισμένο προϋπολογισμό;

4. Υπάρχει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου;

5. Πώς διασφαλίζεται ότι η απένταξη δεν θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή σε οριστική εγκατάλειψη ενός κρίσιμου έργου για την αγροτική παραγωγή της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής;

Πηγή : www.paratiritis-news.gr