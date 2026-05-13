Τίτλοι τέλους για τα προγράμματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Μελισσοκομίας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (13/05), σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας.

Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο της ακύρωσης των εν λόγω προγραμμάτων υπήρχε από πέρυσι στο τραπέζι της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ μετά τα σοβαρά ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί οι οποίοι έδειξαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στις δηλώσεις των παραγωγών και στην πραγματική εικόνα των εκμεταλλεύσεων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο υπουργείο για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σχοινάς σε ερώτηση του ypaithros.gr , οι πόροι από τα δύο προγράμματα δεν θα χαθούν, θα κατανεμηθούν σε άλλες προτεραιότητες.

