Γέννηση του «μεγαλύτερου οινοποιητικού συνεταιρισμού στον κόσμο»

Ένα νέο βαρέων βαρών συνεταιριστικό σχήμα αναδύθηκε στην ισπανική και διεθνή οινική σκηνή στις 2 Μαρτίου μετά τη συγχώνευση των οινοποιείων Virgen de las Viñas, Vinicola de Tomelloso και San José στην Castille-La Manche, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ. Σύμφωνα με την Ένωση, «αναμένονται και άλλες συγχωνεύσεις για την αντιμετώπιση των τρεχουσών εντάσεων στη βιομηχανία οίνου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το περιφερειακό Υπουργείο Γεωργίας στις 2 Μαρτίου στο Tomelloso, η Castille–La Manche διέθεσε στην αγορά περισσότερο από το μισό ισπανικό κρασί το 2025 σε τιμές που συνεχίζουν να αυξάνονται.

Υποστηριζόμενη από περισσότερα από 3.000 συνεταιριστικά μέλη, η νέα συνεταιριστική οντότητα θα καλλιεργεί περίπου 23.000 εκτάρια αμπελώνων για ετήσια παραγωγή 300 εκατομμυρίων κιλών σταφυλιών. Ενώ αυτή η ομάδα παραμένει μικρότερη από τον ιταλικό γίγαντα Caviro όσον αφορά την έκταση και τα μέλη (36.200 εκτάρια αμπελώνων και 11.500 συνεταιρισμένοι αμπελουργοί σε περίπου τριάντα οινοποιεία), θα ξεχωρίζει παρόλα αυτά για τον όγκο παραγωγής της. Μια τρομερή δύναμη που ο περιφερειακός Υπουργός Γεωργίας, Julián Martinez Lizán, έσπευσε να τονίσει, περιγράφοντας τη συμμαχία ως «τον μεγαλύτερο οινικό συνεταιρισμό στον κόσμο».

Οικονομίες κλίμακας

Πριν από τη συγχώνευση, η Virgen de las Viñas από μόνη της αντιπροσώπευε το 8,4% της παραγωγής κρασιού της Castille-La Manche, με ετήσιο μέσο όρο 2 έως 2,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σε σύγκριση με την Caviro που παράγει περίπου 1,5 εκατομμύριο εκατόλιτρα. Ο ισπανικός συνεταιρισμός αντιπροσώπευε επίσης το 11,5% της παραγωγής γλεύκους της περιοχής. Σε εθνικό επίπεδο, το μερίδιό της νέας συνεταιριστικής οντότητας έφτασε το 5,2% της συνολικής παραγωγής κρασιού και γλεύκους. Το προφίλ παραγωγής της χαρακτηρίζεται από έντονη εστίαση στα λευκά κρασιά (80%), που πωλούνται κυρίως χύμα, ιδίως στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή η ενοποίηση ακολουθεί μια σαφή στρατηγική λογική: την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη «διαπραγμάτευση καλύτερων όρων, τη βελτιστοποίηση των πόρων» και την «τόνωση του εμπορίου», όπως δήλωσε το περιφερειακό Υπουργείο Γεωργίας σε δελτίο τύπου.

Το Υπουργείο τόνισε επίσης την ανθεκτικότητα και τον δυναμισμό του περιφερειακού οινοπαραγωγικού τομέα: σε ένα εθνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από γενική μείωση των εξαγωγών, η Castille-La Manche συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση στις αποστολές της. Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης, ο Υπουργός Julián Martínez Lizán υπαινίχθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συγχωνεύσεις τους επόμενους μήνες».

Πηγή: keosoe.gr