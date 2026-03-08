Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι Σέρβοι αγρότες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν χιλιάδες αγρότες στη Σερβία, μπλοκάροντας με τα τρακτέρ τους δρόμους σε 42 σημεία της χώρας. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η αύξηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι ταχύτερες πληρωμές, αλλά και η προστασία από την είσοδο στη χώρα φθηνότερων εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων. Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες στα νοτιοδυτικά, έχουν πλέον επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Στην αγροτική πόλη Μπόγκατιτς, δυτικά του Βελιγραδίου, παραγωγοί απέκλεισαν κεντρική διασταύρωση, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαίτερα είναι αυτός της γαλακτοπαραγωγής, με τους παραγωγούς να διαμαρτύρονται ότι μεγάλες ποσότητες εισαγόμενου γάλακτος και γαλακτοκομικών, κυρίως από την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, πωλούνται σε τιμές κάτω του βιώσιμου κόστους, προσθέτοντας μεγάλη οικονομική πίεση εγχώρια. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στον τομέα της χοιροτροφίας, με τιμές που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, δεν καλύπτουν το κόστος.

Οι αγρότες ζητούν αυξημένες επιδοτήσεις και προσωρινούς περιορισμούς ή ακόμη και δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές, ώστε να διασφαλιστούν πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Ο Υπουργός Γεωργίας, Dragan Glamocic, ωστόσο, ανέφερε ότι δεν υπήρξε συμμετοχή των αγροτών σε συνομιλίες για μέτρα στήριξης της αγοράς γάλακτος, προσθέτοντας, μάλιστα, πως ορισμένοι λιανέμποροι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αγορές εγχώριων προϊόντων.

Οι κινητοποιήσεις, πάντως, συμπίπτουν με ευρύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ σε πανό διατυπώθηκε και αίτημα παραίτησης του Σέρβου Προέδρου, Aleksandar Vucic. Η γεωργία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της σέρβικης οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% του ΑΕΠ και απασχολώντας περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας, η οποία, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, έχει δεσμευτεί για εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής και άνοιγμα της αγοράς της.