Γεωγραφικές ενδείξεις: Ισχυρό μήνυμα από τις περιφέρειες της Ευρώπης για ενίσχυση και προστασία των προϊόντων προέλευσης

Οι γεωγραφικές ενδείξεις (GIs) αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αγροτικής ταυτότητας και της εδαφικής ανάπτυξης, όπως επισημάνθηκε σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Προϊόντα Προέλευσης (AREPO) στις 23 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την 6η ευρωπαϊκή εκδήλωση για προϊόντα ποιότητας και προέλευσης που διοργανώθηκε και συγκέντρωσε θεσμικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους περιφερειών, εθνικών αρχών καθώς και παραγωγούς, με στόχο τη συζήτηση για τον ρόλο των γεωγραφικών ενδείξεων στη μελλοντική ΚΑΠ μετά το 2027.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνέδριο με τίτλο «Από την έρευνα στη δράση: Καθοδήγηση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ για την ενίσχυση των εδαφικών επιπτώσεων των Γεωγραφικών Ενδείξεων». Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο συντονισμένες συζητήσεις, με τη μορφή στρογγυλής τράπεζας, με τίτλους: «Από τις πρακτικές βιωσιμότητας έως τις αντιλήψεις των καταναλωτών» και «Δημόσιες πολιτικές που υποστηρίζουν την εδαφική ανάπτυξη μέσω των Γεωγραφικών Ενδείξεων: διδάγματα και μελλοντικές στρατηγικές».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη καλύτερης ενσωμάτωσης των προϊόντων προέλευσης στους μελλοντικούς ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής, στο πλαίσιο τόσο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, αλλά και των νέων στρατηγικών για τον αγροδιατροφικό τομέα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο GI SMART και συνδύασε πολιτικό διάλογο με γευσιγνωσία προϊόντων από 24 περιφέρειες, αναδεικνύοντας τη στενή σύνδεση μεταξύ προϊόντων και τόπου παραγωγής.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως εργαλείο ταυτότητας και ανάπτυξης

Οι γεωγραφικές ενδείξεις «ενσαρκώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ περιφερειών, κοινοτήτων και παγκόσμιων αγορών» υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Raffaele Fitto. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της AREPO, Alessandro Beduschi, τόνισε τις αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις με τις οποίες βρίσκονται «αντιμέτωπες» οι γεωγραφικές ενδείξεις, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αναγνώρισης και της προστασίας τους μέσω μιας κοινής προσέγγισης.

Βιωσιμότητα, πολιτικές και προστιθέμενη αξία

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, επίσης, στον ρόλο της βιωσιμότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού αυτών των προϊόντων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές προσπάθειες μπορούν να γίνουν πιο ορατές στους καταναλωτές. Παράλληλα, εξετάστηκε πώς οι δημόσιες πολιτικές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο τους και τον αντίκτυπό τους στις τοπικές οικονομίες.

Τα όσα συζητήθηκαν, συνδέθηκαν άμεσα με τις επικείμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το σχέδιο δράσης για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027, αναφέρει η ενημερωτική πλατφόρμα Agrafacts. Ο αντιπρόεδρος της AREPO, César Saldaña, υπογράμμισε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις απαιτούν «συνεκτικές, φιλόδοξες και καλά συντονισμένες δημόσιες πολιτικές» ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τη στρατηγική τους αξία για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Σύνδεση επιστήμης, πολιτικής και παραγωγής

Η εκδήλωση σηματοδότησε, παράλληλα, την τρίτη συνάντηση της ευρωπαϊκής πολυμερούς πλατφόρμας GI SMART, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Horizon Europe, με στόχο τη σύνδεση επιστημονικών δεδομένων με τη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για την ενίσχυση του ρόλου των γεωγραφικών ενδείξεων στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Με προϊόντα της περιοχής και συμμετοχή στις συζητήσεις η παρουσία της ΠΚΜ

Στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου AREPO στις Βρυξέλλες συμμετείχε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως ενεργό μέλος του δικτύου.

Η συμμετοχή της ΠΚΜ στο δίκτυο αλλά και την εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της στοχευμένης προσπάθειας της Περιφέρειας για την ανάπτυξη εξωστρέφειας και την ανάδειξη και προώθηση των πιστοποιημένων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντων, διασφαλίζοντας:

o Θεσμική θωράκιση

o Τεχνογνωσία & δικτύωση

o Αναπτυξιακά εργαλεία

Μάλιστα, παρούσα στη στρογγυλή τράπεζα σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας και τις αντιλήψεις των καταναλωτών ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου. «Σήμερα, η αυθεντικότητα αποτελεί όχι μόνο μια επιλογή ταυτότητας, αλλά την απάντησή μας στις σύγχρονες προκλήσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών», δήλωσε μεταξύ άλλων η κα Ζωγράφου.

Επιπλέον, η ΠΚΜ βρέθηκε μεταξύ των 24 περιφερειών που συμμετείχαν στην ειδική εκδήλωση γευσιγνωσίας προϊόντων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με εμβληματικά Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα της περιοχής, όπως φέτα, μανούρι, κασέρι, πράσινες ελιές Χαλκιδικής και αγουρέλαιο.

