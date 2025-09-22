Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η υγιεινή και η ασφάλεια τροφίμων «περνούν» από την εκπαίδευση

Εργαλεία που κάνουν τη μάθηση πιο πρακτική, διαδραστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων έχει ως σκοπό να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων: Αρχές και Σύγχρονα Εργαλεία» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), οι αιτήσεις του οποίου θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ, Παναγιώτης Σκανδάμης, και οι εκπαιδεύτριες Μαριάννα Αρβανίτη, βιολόγος-μικροβιολόγος Τροφίμων και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΓΠΑ, και Μαρία Γιαλιτάκη, γεωπόνος – επιστήμονας Τροφίμων, MSc Total Quality Management και μέλος ΕΔΙΠ στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών του ΓΠΑ, εξηγούν στην «ΥΧ» τους λόγους για τους οποίους το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα «όπλο» στη φαρέτρα των σύγχρονων επιστημόνων για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας.

Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος και τι είδους γνώσεις θα αποκτήσει όποιος το παρακολουθήσει;

Σκοπός του προγράμματος είναι: i) Να συγκεντρώσει και να παρέχει διεπιστημονικές γνώσεις, αρχές και σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και ii) να συστηματοποιήσει την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω γνώσης μέσω ενδεικτικών περιπτωσιολογικών μελετών, οδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη σύνθεση της διεπιστημονικής γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύονται οι βασικές πτυχές της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, όπως οι τύποι των τροφικών δηλητηριάσεων, οι πηγές κινδύνου, οι οδοί επιμόλυνσης των τροφίμων, τα προαπαιτούμενα και οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι αρχές HACCP, η αποτίμηση επικινδυνότητας και τα σύγχρονα εργαλεία για την εφαρμογή της στην πράξη, η μικροβιολογία πρόρρησης (predictive modelling), καθώς και αντιπροσωπευτικές περιπτωσιολογικές μελέτες εφαρμογής των προαναφερθεισών γνώσεων και τεκμηρίωση αυτών μέσω των συστημάτων ISO 22000 και 9001.

Γιατί να το επιλέξει ένας ενδιαφερόμενος και πώς θα τον βοηθήσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, αποφοίτους συναφών επιστημών και στελέχη που επιθυμούν:

iΝα εμβαθύνουν στις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Nα γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ελέγχου. Nα ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με εξειδικευμένες γνώσεις.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα βοηθήσει τον/την εκπαιδευόμενο/η ουσιαστικά στην επαγγελματική του εξέλιξη, καθώς θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του/της στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Μέσα από την κατανόηση των βασικών αρχών, των κανονισμών και των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα μπορέσει να συμβάλει πιο αποτελεσματικά στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά του/της στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές ανέλιξης σε θέσεις ευθύνης στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και της εστίασης.

Ποια είναι τα βασικά εργαλεία για τη σύγχρονη εκπαίδευση στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων;

Η σύγχρονη εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων δεν περιορίζεται πλέον στη θεωρία, αλλά αξιοποιεί εργαλεία που κάνουν τη μάθηση πιο πρακτική, διαδραστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της βιομηχανίας. Τα σύγχρονα εργαλεία είναι:

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης (e-learning) και τα διαδραστικά εργαλεία μάθησης. Τα σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης επικινδυνότητας. Περιπτωσιολογικές μελέτες εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Η συνεχής εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού από προγράμματα κατάρτισης που προσαρμόζονται στις αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ και διεθνώς.

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Αρχές και Σύγχρονα Εργαλεία» έχει διάρκεια 3,5 μήνες, θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και θα χρησιμοποιηθεί η μεικτή μέθοδος διδασκαλίας. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://bit.ly/4ncjrnS. Διαθέσιμος, επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα είναι και ο αναλυτικός οδηγός σπουδών του προγράμματος.