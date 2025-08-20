Γεωργικοί Σύμβουλοι: Από τη διαχείριση νερού μέχρι την καινοτομία  – Τα 14+1 πεδία παροχής δωρεάν υπηρεσιών

Το νέο Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ όπου καθορίζονται τα θεματικά πεδία στα οποία οι γεωργικοί σύμβουλοι παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές και υποστήριξη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων από την καλή γεωργική πρακτική έως την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Περιβαλλοντική και κανονιστική συμμόρφωση

Οι γεωργικοί σύμβουλοι θα παρέχουν καθοδήγηση για κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (Πολλαπλή Συμμόρφωση), καθώς και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον («Πρασίνισμα»). Οι συμβουλές αυτές περιλαμβάνουν την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, αλλά και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εκμεταλλεύσεων.

Ορθολογική χρήση νερού και διαχείριση αποβλήτων

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οι σύμβουλοι θα υποστηρίζουν τους γεωργούς στην ορθολογική χρήση του νερού, τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης νερού, την προστασία των υδάτων και τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και γεωργικά φάρμακα

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, το σύστημα παρέχει συμβουλές για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και την εφαρμογή των γενικών αρχών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, διασφαλίζοντας την προστασία της παραγωγής και του περιβάλλοντος.

Κλιματική αλλαγή και βιοοικονομία

Ένα βασικό πεδίο αφορά τη στήριξη δράσεων για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, τη χρήση υποπροϊόντων και αποβλήτων για τη βιοοικονομία, και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

Βιολογική παραγωγή και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Οι σύμβουλοι θα καθοδηγούν τους παραγωγούς στην ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ και στις περιβαλλοντικές και κλιματικές παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 848/2018. Περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Διαχείριση κινδύνου και ασφάλεια

Οι γεωργικοί σύμβουλοι θα παρέχουν καθοδήγηση για προληπτικά μέτρα κατά φυσικών και άλλων καταστροφών, νόσων φυτών και ζώων, και επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, καθώς και για θέματα υγείας, ασφάλειας και κοινωνικής αιρεσιμότητας στην εργασία.

Ολοκληρωμένη διαχείριση και επιχειρηματικότητα

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει συμβουλές για την εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων προτύπων παραγωγής, αλλά και για νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, καλύπτοντας διοίκηση, συνεργασίες, πρόσβαση στην αγορά, κανονιστικές απαιτήσεις και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Καινοτομία και εκπαίδευση

Τέλος, οι γεωργικοί σύμβουλοι θα στηρίζουν προγράμματα καινοτομίας, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) και θα προσφέρουν καθοδήγηση σε ήπιες δεξιότητες, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ι. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(ΕΕ) 1306/2013 – Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος ΙΙΙ, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 – «Πρασίνισμα») καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και

β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές-πρασίνισμα. II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) Στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων,

γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (ν. 4036/2012)(Α’ 8). Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν: α) Στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,

β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,

γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών, κλιματικών και άλλων δεσμεύσεων διαχείρισης που καθορίζονται στις Παρεμβάσεις του είδους ENVCLIM(70) του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης) και συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 848/2018 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων, απαιτήσεων, δεσμεύσεων και πρακτικών των Παρεμβάσεων Π1-31.9 (Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας) και Π3-70-2.1 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους – νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Συμβουλές για τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια που εκπονούνται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών και συμβουλές για προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας) που προβλέπονται στον Καν (ΕΕ) 2016/2031.

VIII. Συμβουλές για την υγεία, την απασχόληση και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και για τις δεσμεύσεις των εργοδοτών που απορρέουν από την «Κοινωνική Αιρεσιμότητα».

Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (εθνικά πρότυπα της σειράς AGRO 2) ή άλλων συστημάτων παραγωγής. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου της εκμετάλλευσης (business plan).

Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «Αιρεσιμότητας» σχετικά με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων

β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και γ) την καλή διαβίωση των ζώων.

XII. Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων «Οικολογικά Προγράμματα».

XIII. Συμβουλές για τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων των επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) καθώς και συμβουλές για ήπιες δεξιότητες (Συμβουλευτική).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ