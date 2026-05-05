ΟΣΔΕ 2026: Ερώτηση στη Βουλή για την καθυστέρηση ενεργοποίησης της «Κάρτας Αγρότη»

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε ο Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Σαρακιώτης, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της μη ενεργοποίησης της «Κάρτας του Αγρότη» το οποίο επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και της καθυστέρησης στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φθιώτιδας, η εαρινή καλλιεργητική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, με τους αγρότες να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, εξαιτίας των επιδοτήσεων που δεν καταβλήθηκαν εγκαίρως, είτε καταβλήθηκαν εξαιρετικά μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν, καθώς επίσης και εξαιτίας των υπέρογκων αυξήσεων που καταγράφονται σε καύσιμα, ενέργεια, λιπάσματα, κτλ.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση αναφορικά με την ενεργοποίηση της «Κάρτας Αγρότη», όπως επίσης και στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το τρέχον έτος, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη της διαδικασίας έως – το αργότερο – τα τέλη Απριλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα σαφής εικόνα ως προς τον ακριβή χρόνο έναρξης λειτουργίας του συστήματος, όπως επίσης και για αυτόν που αφορά την έκδοση της «Κάρτας Αγρότη». Η αδυναμία ενεργοποίησής της, στερεί από τους παραγωγούς την απαραίτητη ρευστότητα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, οδηγώντας πολλούς είτε σε περιορισμό της παραγωγικής τους δραστηριότητας, είτε στην εγκατάλειψη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τους.

Με την ερώτησή του, ο κ. Σαρακιώτης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς σαφείς απαντήσεις σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, το χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας του συστήματος, τις ενέργειες της ΑΑΔΕ για την υποστήριξη της διαδικασίας, καθώς και τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την ενεργοποίηση της «Κάρτας Αγρότη». Παράλληλα, θέτει το ζήτημα ενδεχόμενης θέσπισης μεταβατικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό ρευστότητας. Σχολιάζοντας τα παραπάνω ο Βουλευτής Φθιώτιδας σημειώνει:

«Την ώρα που οι αγρότες δίνουν μάχη για να κρατήσουν ζωντανές τις καλλιέργειές τους, στερούνται ακόμη και τα βασικά εργαλεία ρευστότητας, εξαιτίας της πλήρους αδιαφορίας και ανικανότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ. Παρά τις πολύμηνες κινητοποιήσεις των αγροτών και την ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων τους φαίνεται ότι, τα Κυβερνητικά “αυτιά” δεν ιδρώνουν. Αν και μπήκε ο Μάιος δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί η “Κάρτα Αγρότη” και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Οι πραγματικοί αγρότες δεν ζητούν ούτε “χεράτες”, ούτε “φορετές” παρεμβάσεις. Ζητούν στοιχειώδη συνέπεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα από την Πολιτεία. Και αυτό, το αυτονόητο, είναι που οφείλει να διασφαλίσει η Κυβέρνηση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς άλλες δικαιολογίες.»

