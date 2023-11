«Bastarden»: Η καλλιέργεια πατάτας «πρωταγωνιστεί» στην πρόταση της Δανίας για τα Όσκαρ

Potato Germans

Εκείνοι που διέδωσαν τη φήμη της πατάτας στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης Στο βιβλίο «From foreign land they came: History of The Potato Germans» του 1999, ο συγγραφέας Etlar Kramer Johansen αναφέρει ότι ο διαδεδομένος ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι Γερμανοί έποικοι έφεραν πρώτοι την πατάτα στη Δανία, είναι λανθασμένος. Όπως επισημαίνεται, στον Δήμο Φρεντερίκια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου της Γιουτλάνδης, υπήρχαν άνθρωποι που «καλλιεργούσαν πατάτες από τη δεκαετία του 1720», με το βιβλίο να αποδίδει τα πρωτεία στους Ουγενότους (σ.σ. Γάλλοι Καλβινιστές). Ωστόσο, ακόμη και τέσσερις δεκαετίες μετά από εκείνη τη χρονολογία, η πατάτα εξακολουθούσε να μην είναι γνωστή βορειότερα, στην Κεντρική Γιουτλάνδη, πράγμα που συνεπάγεται ότι ο πρώτος διδάξας, Λούντβιχ Κάλεν, και στη συνέχεια οι Potato Germans, ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διάδοση και την καθιέρωσή της.