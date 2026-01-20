Για δεύτερη θητεία στο τιμόνι του ΕΒΟΛ ο Στέφανος Διακομής

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά και σύμφωνα με το καταστατικό του Συνεταιρισμού και την ισχύουσα νομοθεσία, με συμμετοχή σχεδόν όλων των μελών, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον τους για τη λειτουργία και την πορεία του Συνεταιρισμού.

Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα, μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν οι: Διακομής Στέφανος (163 ψήφους), Μπατζιάκας Νικόλαος (101 ψήφους), Ιωάννου Ηλίας (76 ψήφους), Χρονόπουλος Ιωάννης (76 ψήφους), Βουλάγκας Στέργιος (72 ψήφους), Συρταδιώτης Ιωάννης (69 ψήφους), Βούλγαρης Ηλίας (65 ψήφους), Σπαθής Δημήτριος (61 ψήφους), Καλαντζής Χρήστος (55 ψήφους).

Το δε νέο Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους : Κυρίτση Συραγώ (81 ψήφους), Δημητρίου Φωτεινή (70 ψήφους), Κουφούδη Παναγιώτη (68 ψήφους).

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά την πρώτη του συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2026, εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον κ. Διακομή Στέφανο, ο οποίος διατηρεί το αξίωμα του για δεύτερη θητεία, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννου Ηλία, ως Γραμματέα τον κ. Βουλάγκα Στέργιο και ως Ταμία τον κ. Βούλγαρη Ηλία.

Η νέα διοίκηση, με θητεία τεσσάρων ετών, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με στόχο τη συνέχιση της θετικής πορείας του Συνεταιρισμού, τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων του και τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.