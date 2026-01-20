Συμφωνία EE – Mercosur: Τι λένε στην «ΥΧ» εκπρόσωποι των κλάδων

Προβληματισμένοι για την εξέλιξη της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur εμφανίζονται οι εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, από τους οποίους ζητήσαμε την άποψή τους για την εικόνα που έχουν μέχρι τώρα σχετικά με τα προϊόντα που παράγουν. Ανάλογα με το είδος της παραγωγής και τη συμφωνία, καταγράφονται και οι αντίστοιχες αντιδράσεις για την εξέλιξη της κατάστασης στο προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Τσιχήτα, Προέδρου της ΕΑΣΘ – Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης, ο ανταγωνισμός αυτός είναι ήδη ορατός εδώ και χρόνια στις αγορές, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας. Όπως εκτιμά, το ελληνικό ρύζι θα επηρεαστεί από τις εισαγωγές χωρών της Λατινικής Αμερικής. «Ακόμη και οι μηχανισμοί διασφάλισης που υπήρχαν μέχρι σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον όγκο εισαγωγής ρυζιού, κυρίως από ανατολικές χώρες, επηρέαζαν σε μεγάλο βαθμό την τιμή του προϊόντος. Αν σε αυτό προστεθούν και οι χώρες της Mercosur, σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα», καταλήγει.

Πίνδος – Το νωπό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα

Στις λεπτομέρειες της συμφωνίας εστιάζει ο Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Πίνδος, προκειμένου να έχει μια πλήρη εικόνα για το κοτόπουλο που παράγει ο συνεταιρισμός. Υποστηρίζει ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό του προϊόντος διακινείται στην αγορά ως νωπό, κάτι που είναι δύσκολο και ιδιαίτερα κοστοβόρο να καλυφθεί από την παραγωγή της Λατινικής Αμερικής». Εκτιμά, ωστόσο, ότι στο κατεψυγμένο προϊόν ο ανταγωνισμός θα είναι σαφώς μεγαλύτερος και εκεί ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα.

ΔΟΒ – Διαφέρουμε στην ποιότητα, αλλά απευθυνόμαστε στις ίδιες αγορές

Όσον αφορά το βαμβάκι, ο Ευθύμης Φωτεινός, πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, δηλώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού βαμβακιού κατευθύνεται στην Τουρκία και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Επισημαίνει επίσης «την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής ταυτότητας του βαμβακιού, γι’ αυτό και η Διεπαγγελματική Οργάνωση στρέφεται προς τις σκανδιναβικές αγορές». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Αντώνη Σιάρκου, ο οποίος εκτός από το βαμβάκι διαχειρίζεται και σιτηρά. Δηλώνει ότι το ελληνικό βαμβάκι δεν θα επηρεαστεί λόγω της πολυετούς παρουσίας του στις αγορές. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «ο βαμβακόσπορος ως ζωοτροφή, επειδή δεν είναι γενετικά τροποποιημένος, μπορεί να τύχει καλύτερης μεταχείρισης σε σχέση με τον γενετικά τροποποιημένο σπόρο της Βραζιλίας».

Σιτηρά – Δεν θα επηρεαστούν τα σκληρά σιτηρά

Ο Αντώνης Σιάρκος, επιχειρηματίας στην εμπορία σιτηρών και βάμβακος, υποστηρίζει ότι οι χώρες της Mercosur παράγουν μεγάλες ποσότητες σιτηρών, κυρίως μαλακού τύπου, τα οποία σήμερα η Ελλάδα εισάγει σε μεγάλο ποσοστό από την Ουκρανία, τον Καναδά και, πριν από τον πόλεμο, από τη Ρωσία.

Ελιά – Ελαιόλαδο: Μικρό το καλάθι λόγω συγγένειας με άλλες χώρες

Μπορεί οι τυποποιημένες ελιές και τα ελαιόλαδα με σήμανση ΠΟΠ να αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τις εξαγωγές, ωστόσο η μέχρι σήμερα παρουσία των ελληνικών προϊόντων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Οικονόμου, πρώην γενικός διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ, «απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς η παρουσία Ισπανών και Πορτογάλων στις συγκεκριμένες αγορές είναι ιδιαίτερα ισχυρή».

Μέλι – Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις από τη συμφωνία

Για καταστροφή του κλάδου κάνει λόγο ο Κώστας Λεονταράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι μηχανισμοί προστασίας του ελληνικού μελιού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι απέναντι στις αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες.

«Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, ούτε ότι γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα του μελιού που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καταλήγει με έντονο προβληματισμό.