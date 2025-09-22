Ημερίδα Ενημέρωσης στο Αγρίνιο: Προκλήσεις, Αλλαγές και Ευκαιρίες για Ελαιοτριβείς & Ελαιοπαραγωγούς

Με στόχο την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των ελαιοτριβέων και ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας για τις νέες προκλήσεις του κλάδου, πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, η Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με την αιγίδα εθνικών φορέων του ελαιοκομικού τομέα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επικείμενες αλλαγές στις διαδικασίες ψηφιακής διακίνησης ελαιολάδου, τη φορολογική ιχνηλάτηση, την αυστηροποίηση των ορίων για επιμολυντές (MOSH & MOAH), καθώς και στις νέες προοπτικές αγροτουρισμού και εξωστρέφειας.

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΠΑΣΕΛ:

« Ημερίδα Ενημέρωσης των Ελαιοτριβέων & Ελαιοπαραγωγών στο Αγρίνιο

Την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης των ελαιοτριβέων αλλά και των ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, για τα τρέχοντα θέματα, τις επερχόμενες αλλαγές στις διαδικασίες ψηφιακής διακίνησης των ελαιολάδων, την προσαρμογή στις φορολογική ιχνηλάτηση των διακινήσεων καθώς και την αυστηροποίηση των ορίων ανίχνευσης επιμολυντών ορυκτελαίων (MOSH & MOAH) που πιθανόν ανιχνεύονται σε ορισμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, κάλυψαν με μια ακόμα ημερίδα στο Αγρίνιο, οι επαγγελματικές οργανώσεις ΕΔΟΕ και ΠΑΣΕΛ, αντικαθιστώντας την αδιανόητη απουσία της κεντρικής διοίκησης και του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελαιουργείων – ΠΑΣΕΛ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και των εθνικής εμβέλειας φορέων του ελαιοκομικού τομέα, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ).

Στη εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Ναστούλης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΛ κ. Παναγιώτης Καραγιάννης αναφέρθηκε στον ρόλο και τη δράση του Συνδέσμου, στην ανάγκη συσπείρωσης του κλάδου για την προβολή και επίλυση των συλλογικών προβλημάτων και στην σημασία και τον κομβικό ρόλο των ελαιουργείων στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου. Ακολούθως περιέγραψε εκτενώς τις τρέχουσες αλλαγές και διαδικασίες προσαρμογής στην ψηφιακή διαδικασία, ενόψει τη νέας ελαιοκομικής περιόδου και τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων και τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Οι αλλαγές που θεσπίζονται απαιτούν σοβαρή οργάνωση των ελαιουργείων ως προς την κατανόηση των βασικών κανόνων του πλαισίου των ψηφιακών διακινήσεων της πλατφόρμας myDATA, τις δυνατότητες του Λογισμικού τους, την καταγραφή των περιπτώσεων των διακινήσεων και των παραστατικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε επιχείρηση, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών στις διακινήσεις (Παραλαβές/Αποστολές) και τέλος στην συστηματική εκπαίδευση του Προσωπικού που συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις «Διακινήσεις» των αγαθών.

Ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, Πρόεδρος της ΕΔΟΕ, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των ασχολούμενων με τον τομέα καθώς και την τήρηση των Ορθών γεωργικών – καλλιεργητικών πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών ελαιολάδων και η φήμη τους στην διεθνή αγορά. Επίσης παρουσίασε τις παραμέτρους και τις αιτίες που προκαλούν τις επιμολύνσεις τροφίμων από υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOSH & MOAH), τις διεργασίες και τις πηγές οι οποίες τις προκαλούν, καθώς και τις συστάσεις αποφυγής τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα & η ασφάλεια των ελαιολάδων & πυρηνελαίων. Η ΕΔΟΕ, προ 3ετίας αφότου προέκυψε η σχετική συζήτηση στα όργανα της Ε.Ε, με πολυάριθμες παρεμβάσεις της στην πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ και του ΕΦΕΤ, ζήτησε την παρακολούθηση του προβλήματος, την ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων, ενώ παράλληλα εκτύπωσε και διένειμε με δαπάνες της ενημερωτικά έντυπα με οδηγίες πρόληψης επιμολύνσεων.

Η Προϊσταμένης της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Δυτικής Ελλάδας κα. Χαρά Αντωνάτου, παρουσίασε την θεσμοθετημένη διαδικασία Αίτησης και χορήγησης του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου του Υπουργείου Τουρισμού, που θα δίνει την ευκαιρία και σε αυτές τις εγκαταστάσεις (όπως αντίστοιχα στα οινοποιία και μικρά τυροκομία) να συμμετέχουν σε δράσεις αγροτουρισμού σε διευρυμένη περίοδο και εκτός της εποχής λειτουργίας τους, με δυνατότητα αύξησης της αναγνωρισιμότητας και των επιτόπιων πωλήσεων των προϊόντων τους.

Ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – ΠΑΔΑ & Αντιπρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ, παρουσίασε αναλυτικά τις προκλήσεις και ευκαιρίες στους τομείς ποιότητας (την χαρακτήρισε τεχνική πραγματικότητα και έδωσε σαφείς οδηγίες εξασφάλισής της) και ιχνηλασιμότητας (διαβατήριο και ταυτότητα του προιόντος), ως προϋπόθεση για να επιβιώσει το ελληνικό ελαιόλαδο στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού και την εξασφάλιση υπεραξίας.

Παράλληλα εξήγησε κατά πόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα απόβλητα ως πόρος.

Ο κ. Ανδρέας Θεοδώρου, στέλεχος του τμήματος εγκρίσεων της UPL, παρουσίασε την ιστορία, την δράση και τα προϊόντα της εταιρίας, έκανε αναφορά στην σημαντικότητα των ελέγχων για τα φυτοφάρμακα, ενώ δεν παρέλειψε να καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο/η που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τις πιστοποιημένες λύσεις της UPL, να επικοινωνήσει για πληροφορίες και καθοδήγηση, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την UPL αρωγό στον αγώνα των ελαιοκαλλιεργητών.

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απόψεις και ελεύθερη συζήτηση με την συμμετοχή όλων των παρόντων».