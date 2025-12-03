Η Ελλάδα στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας για τη βιοδυναμική γεωργία

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ φιλοξένησε στην Ελλάδα δύο διεθνείς συναντήσεις μέσα σε μία εβδομάδα, συγκεντρώνοντας κορυφαίους παραγωγούς και Οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ινστιτούτου για την προώθηση της οικολογικής και αναγεννητικής γεωργίας, με στόχο τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την υγεία του εδάφους, των φυτών και του ανθρώπου.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο ΔΗΩ φιλοξένησε στην Πελοπόννησο, από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025, τη συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου (Supervisory Board) και της Εκτελεστικής Ομάδας (Executive Team) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιοδυναμικής Γεωργίας Biodynamic Federation Demeter International (BFDI). Η BFDI είναι η οργάνωση-ομπρέλα για όλους τους βιοδυναμικούς συλλόγους παγκοσμίως, σε 36 χώρες, και διαχειρίζεται την πιστοποίηση Demeter για εξαγωγές. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το βιοδυναμικό αγρόκτημα του προέδρου του Ινστιτούτου, Δημήτρη Δημητριάδη, στην Πελοπόννησο.

Ως φορέας υποδοχής, το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ ανέλαβε τον συνολικό συντονισμό και την άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, επιδεικνύει έμπρακτα την ισχυρή του υποστήριξη σε όλες τις πρωτοβουλίες που αφορούν τη βιοδυναμική γεωργία. «Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς μεταξύ των διεθνών και των τοπικών βιοδυναμικών κοινοτήτων», δηλώνει ο κ. Δημητριάδης, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ινστιτούτου στη στήριξη σημαντικών δράσεων και τη σταθερή του δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη της βιοδυναμικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, νωρίτερα, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου είχαν συμμετάσχει στα συνέδρια Biodynamic Initiatives το 2023 και το 2024 στην Πράγα. Εκεί, η Ελλάδα είχε τη δική της θέση στις συζητήσεις και στις συναντήσεις του διεθνούς βιοδυναμικού κινήματος. Η ενεργή αυτή συμμετοχή οδήγησε, το 2024, στη συμφωνία για την ανάληψη και τον συντονισμό της συνεργασίας και για τη φιλοξενία των διεθνών συναντήσεων στη χώρα μας.

Αμέσως μετά τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ομάδας Circle of Representatives στην ιστορική Αρχαία Κόρινθο, με τη συμμετοχή 32 βιοδυναμικών αντιπροσώπων από όλον τον κόσμο. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος ήταν η επίσκεψη στο βιοδυναμικό αγρόκτημα της οικογένειας Κοντογιάννη στην Κόρινθο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την εφαρμογή των αρχών της βιοδυναμικής γεωργίας σε ένα ελληνικό αγρόκτημα και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με Έλληνες παραγωγούς. «Η αλληλεπίδραση αυτή αναμένεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και να ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για την προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο συνεργατικής βιοδυναμικής κοινότητας στην Ελλάδα», εκτιμά ο κ. Δημητριάδης.

Στόχος η ανάπτυξη του βιοδυναμικού κινήματος

Οι δύο Οργανισμοί συνεργάζονται στενά και επιδιώκουν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του βιοδυναμικού κινήματος στη χώρα. Οι συναντήσεις ήταν κλειστές για το κοινό, καθώς αφορούσαν εσωτερικές διαδικασίες και ετήσιες συνεδριάσεις των εκτελεστικών οργάνων και των αντιπροσώπων της ευρωπαϊκής βιοδυναμικής κοινότητας. Κατά τη διάρκειά τους συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής και οργάνωσης του διεθνούς βιοδυναμικού κινήματος.

Παράλληλα με τις προγραμματισμένες διεθνείς εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο σημαντικές συναντήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της βιοδυναμικής γεωργίας στην Ελλάδα. Η πρώτη ήταν μια συνάντηση της Petra Derzken, υπεύθυνης μελών της BFDI, με Έλληνες παραγωγούς που ενδιαφέρονται για τη βιοδυναμική γεωργία.

«Στόχος ήταν η συζήτηση της τρέχουσας κατάστασης και η μελλοντική δημιουργία ομάδας εργασίας, με προοπτική την ίδρυση ενός ελληνικού συλλόγου Βιοδυναμικής Γεωργίας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών, μέσα από τη γνωριμία, την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό κοινών στόχων. Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ θα σταθεί στο πλευρό τους, παρέχοντας υποστήριξη και τεχνογνωσία», δηλώνει η ίδια.

Η δεύτερη συνάντηση ήταν στο πλαίσιο πρακτικού σεμιναρίου βιοδυναμικής γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Το σεμινάριο, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον Oργανισμό Wanderschule και το Ινστιτούτο, πραγματοποιήθηκε στο χωριό Μαψός στην Κόρινθο, σε συνεργασία με το βιοδυναμικό αγρόκτημα Kontogiannis Family.

Δημιουργία παγκόσμιου κόμβου

Ο Wanderschule έχει ως κεντρικό σκοπό να λειτουργήσει ως πυλώνας υποστήριξης για μια ευρεία γκάμα αποδεκτών από μεμονωμένα άτομα μέχρι αγροκτήματα, κοινότητες και Οργανισμούς. Η βασική του αποστολή είναι να εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτήσουν εμπεριστατωμένη γνώση της βιοδυναμικής καλλιέργειας και θα μπορούν να την εφαρμόζουν επαγγελματικά.

Παράλληλα, επιδιώκει να ενθαρρύνει τη συμβολή των συμμετεχόντων στην εξέλιξη της βιοδυναμικής φιλοσοφίας στην τοπική τους περιοχή. Μακροπρόθεσμα, ο Wanderschule φιλοδοξεί να ενισχύσει τους συνεργαζόμενους φορείς ώστε να αναπτύξουν αυτονομία, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και να δημιουργήσουν τις δομές που απαιτούνται για τη διάδοση της βιοδυναμικής φιλοσοφίας σε εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως παγκόσμιος κόμβος διασύνδεσης βιοδυναμικών αγροκτημάτων, δημιουργώντας ένα δυναμικό δίκτυο αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής γνώσης. Στο πλαίσιο των δράσεών του, συμμετέχει και σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ συνέβαλε ουσιαστικά στη διοργάνωση και τον συντονισμό της πρώτης συνάντησης παραγωγών και του σεμιναρίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έναρξη της επαναδραστηριοποίησης της βιοδυναμικής κοινότητας της Ελλάδας. Από εδώ και στο εξής, όμως, η συνέχιση και η εξέλιξη των επόμενων δράσεων βρίσκονται στην πρωτοβουλία των ίδιων των ενδιαφερομένων και των παραγωγών βιοδυναμικής γεωργίας της Ελλάδας.

Οι εξαιρετικά σημαντικές αυτές συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση για το έργο του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ στην προώθηση της οικολογικής γεωργίας και ειδικότερα της βιοδυναμικής καλλιέργειας στην Ελλάδα.