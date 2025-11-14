Γιώργος Πολυχρονάκης: Σίγησε η φωνή, η γνώση και η ψυχή των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών

Ενας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον τομέα των φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας, ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών (Incofruit Hellas), Γιώργος Πολυχρονάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Με την πολυετή του δράση και τη βαθιά γνώση του αντικειμένου, σφράγισε με την παρουσία του την πορεία των ελληνικών εξαγωγών και άφησε πίσω του ένα έργο που δύσκολα θα ξεπεραστεί.

Ο Γιώργος Πολυχρονάκης υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπιζε τη δουλειά του ως επάγγελμα, αλλά ως αποστολή. Αγωνίστηκε για να προβάλει το ελληνικό προϊόν στο εξωτερικό, να υπερασπιστεί τους παραγωγούς και να ενισχύσει τη φήμη των ελληνικών φρούτων και λαχανικών στις διεθνείς αγορές. Ήταν πάντοτε εκεί – μεθοδικός, ενημερωμένος, αυστηρός με τα κακώς κείμενα, αλλά και δίκαιος απέναντι σε όλους.

Μια γνωριμία που έγινε φιλία

Τον γνώρισα το 2007, όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο αγροτικό ρεπορτάζ. Από την πρώτη στιγμή, ο Γιώργος Πολυχρονάκης στάθηκε πρόθυμος να μιλήσει, να εξηγήσει και να βοηθήσει. Ήταν πάντα διαθέσιμος – άλλοτε με ένα τηλέφωνο για να μεταφέρει μια είδηση, άλλοτε για να σχολιάσει τις εξελίξεις του κλάδου, με το γνώριμο πάθος και την ευθύτητα που τον διέκρινε.

Κάθε φορά που του τηλεφωνούσα και τον ρωτούσα τι κάνει, απαντούσε με εκείνη τη σταθερή φωνή του: «Από υγεία, καλά» – μια φράση που έλεγε πάντα με χαμόγελο, σαν να ήθελε να καθησυχάσει τους πάντες πως, ό,τι κι αν συνέβαινε γύρω του, εκείνος συνέχιζε δυνατός.

Δεν δίσταζε να εκφράζει τις διαφωνίες του, πάντα με επιχειρήματα, γιατί πάνω απ’ όλα ενδιαφερόταν να αποτυπώνεται σωστά η πραγματικότητα. Με τον καιρό, η επαγγελματική μας σχέση μετατράπηκε σε φιλική. Οι συνομιλίες μας δεν περιορίζονταν μόνο στα θέματα του ρεπορτάζ, αλλά άγγιζαν όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας, της επικαιρότητας και της ζωής. Και κάθε χρόνο, ανελλιπώς, έστελνε τις ευχές του στις γιορτές με τις χαρακτηριστικές του μαντινάδες. Η τελευταία που μου έγραψε ήταν:

«Ό,τι στον κόσμο επιθυμάς και πλάθεις με το νου σου,

να σου τα φέρει ο Θεός εφέτος στη γιορτή σου».

Ήταν μια μικρή, αλλά τρυφερή χειρονομία από έναν άνθρωπο που δεν ξεχνούσε ποτέ τους φίλους του.

Ο άνθρωπος πίσω από τα νούμερα

Επικοινωνιακός και με αστείρευτη ενέργεια, ο Γιώργος Πολυχρονάκης δεν ήταν απλώς ένας τεχνοκράτης ή ένας αναλυτής. Ήταν ο άνθρωπος που ζούσε το αντικείμενό του. Για περισσότερα από 20 χρόνια στάθηκε στο πλευρό του Incofruit Hellas, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας σε τακτική βάση τα στοιχεία των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών. Οι εβδομαδιαίες ενημερώσεις του αποτελούσαν σημείο αναφοράς για όλους τους εμπλεκομένους του κλάδου – από τους παραγωγούς μέχρι τα υπουργεία και τα μέσα ενημέρωσης.

Ήταν γνωστός για την αυστηρή του στάση απέναντι στα φαινόμενα παρανομίας: Στις παράτυπες διακινήσεις, τις ελληνοποιήσεις, τα αθέμιτα εμπορικά παιχνίδια που έπλητταν τους Έλληνες παραγωγούς. Ταυτόχρονα, προωθούσε με συνέπεια την αξία της ποιότητας, της τυποποίησης και της εξωστρέφειας, ως βασικών πυλώνων μιας ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που παρενέβη δημόσια με νηφαλιότητα, αλλά και τόλμη, βάζοντας το δάχτυλο «επί τον τύπον των ήλων». Ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή του να ήταν το 2011, όταν αποκάλυψε τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης δυσφήμισης των ευρωπαϊκών κηπευτικών στη Γερμανία. Τότε, ψευδώς, είχαν ενοχοποιηθεί ισπανικά βιολογικά αγγούρια για περιστατικά μόλυνσης από E.Coli. Χάρη στις έρευνές του, αποδείχθηκε ότι η αιτία ήταν διαφορετική και χιλιάδες παραγωγοί σε όλη την Ευρώπη δικαιώθηκαν, λαμβάνοντας αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φωνή και το αποτύπωμά του

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, μιλούν για έναν άνθρωπο με ανεξάντλητη εργατικότητα και πάθος. Πάντα με καθαρό λόγο και άποψη, πάντα με προτάσεις, ο Γιώργος Πολυχρονάκης ήταν το πρόσωπο που ένωνε τον κόσμο των εξαγωγών με τα μέσα ενημέρωσης και τους θεσμούς. Στο Διεθνές Συνέδριο «Τα κηπευτικά στο μέλλον», που πραγματοποιήθηκε το 2006 στην Ιεράπετρα, είχε καθοριστική συμβολή, ανοίγοντας τότε τη συζήτηση για τον ρόλο της καινοτομίας και της οργάνωσης στον αγροτικό τομέα.

Το τελευταίο αντίο

Ο Γιώργος Πολυχρονάκης έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη, στις 13:00 το μεσημέρι, στο κοιμητήριο του Βύρωνα, στην Αθήνα. Ο αγροτικός κόσμος, οι συνάδελφοί του και όλοι όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν τον αποχαιρέτησαν με βαθιά συγκίνηση. Ήταν ο άνθρωπος που δεν αρκέστηκε να παρακολουθεί τα γεγονότα, αλλά τα διαμόρφωσε. Ο άνθρωπος που έκανε την ενημέρωση, την τεκμηρίωση και τη στήριξη του αγροτικού τομέα τρόπο ζωής. Για όλους εμάς, ο Γιώργος Πολυχρονάκης δεν θα είναι ποτέ μια απλή ανάμνηση, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα επαγγελματισμού, συνέπειας και ανθρωπιάς.

Αντίο, Γιώργο…