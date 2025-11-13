Σήμερα η ψήφιση στη Βουλή της ΠΝΠ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη (13/11) στην Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) η οποία περιλαμβάνει το «πλέγμα» των επειγουσών παρεμβάσεων για τη στήριξη των παραγωγών και των κτηνοτρόφων που πλήττονται, καθώς και μέτρα άμεσης διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων στον αγροτικό τομέα.

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων, προβλέπει τη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων για την ενίσχυση των ελέγχων στις Περιφερειακές Ενότητες, τη χορήγηση αφορολόγητων, ακατάσχετων και ανεκχώρητων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, καθώς και τη δυνατότητα ταχείας σύναψης συμβάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, θεσπίζονται διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, τη διαχείριση νεκρών ζώων και την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.

Συγκεκριμένα:

Μέρος Α’ – Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

– Άρθρο 1

Διαχείριση έκτακτων επιδημιολογικών κρίσεων

Κάθε αρμόδιος φορέας του Δημοσίου τηρεί τις κατευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα και ελέγχους που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διαθέτοντας προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση κρίσεων.

– Άρθρο 2

Διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων

* Επιτρέπεται η διάθεση έως τριών (3) στρατιωτικών κτηνιάτρων ανά Περιφερειακή Ενότητα για έως έξι (6) μήνες, με απόφαση του αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

* Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι ασκούν καθήκοντα πλήρους αρμοδιότητας, όπως οι πολιτικοί κτηνίατροι των Περιφερειών.

* Δύναται να προβλέπεται αποζημίωση και αύξηση του αριθμού των κτηνιάτρων με κοινή υπουργική απόφαση.

-Άρθρο 3

Αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται βάσει των ΚΥΑ 208989/1.8.2025 (Β’ 4202) και 208982/1.8.2025 (Β’ 4203):

* είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες,

* δεν υπόκεινται σε κανέναν φόρο, τέλος ή εισφορά,

* δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ ή ασφαλιστικά ταμεία,

* δεν υπολογίζονται σε εισοδηματικά κριτήρια για κοινωνικές παροχές.

ΜΕΡΟΣ Β’- Έκτακτες ρυθμίσεις για την πρόληψη, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της ευλογιάς

-Άρθρο 2

Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων

* Αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα και οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται.

* Εξαιρούνται όσοι έκαναν παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν μέτρα βιοασφάλειας.

* Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν συμψηφίζονται και δεν υπολογίζονται σε εισοδηματικά όρια.

-Άρθρο 3

Αναγκαίο προσωπικό

* Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας κτηνιάτρων, εποπτών ζωοτροφών και εκδοροσφαγέων εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

* Προβλέπεται αποζημίωση και κίνητρα για ιδιώτες κτηνιάτρους, κτηνιάτρους εκτροφής και εκδοροσφαγείς.

* Το προσωπικό των δημοσίων φορέων μπορεί να προβαίνει σε καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου και να συλλέγει δεδομένα για τις εκτροφές, τα οποία αποτελούν πληροφοριακή βάση του ΥΠΑΑΤ.

* Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

-Άρθρο 4

Υγειονομική ταφή νεκρών ζώων και ζωικών υποπροϊόντων

* Οι δήμοι ορίζουν και λειτουργούν χώρους υγειονομικής ταφής.

* Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, η ταφή γίνεται σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

* Η μη συμμόρφωση εντός 24 ωρών αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου.

* Για την ευλογιά, η ταφή πρέπει να γίνεται εντός 72 ωρών από τη διάγνωση.

-Άρθρο 5

Έκτακτες διαδικασίες συμβάσεων

* Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, ανεξαρτήτως ποσού.

* Αφορά προμήθειες και υπηρεσίες απολύτως αναγκαίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της νόσου.

* Προβλέπεται ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες.

* Παρέχεται δυνατότητα ανάθεσης εκστρατειών ενημέρωσης των κτηνοτρόφων έως 30.6.2026.

* Το ΥΠΑΑΤ μπορεί να αναθέτει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ την ωρίμανση, διεξαγωγή και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

ΜΕΡΟΣ Γ’ – Εξουσιοδοτικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 6

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:

* το ύψος, οι δικαιούχοι και η διαδικασία αποζημιώσεων,

* ο φορέας καταβολής (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ ή Περιφέρειες),

* τα κίνητρα για ιδιώτες κτηνιάτρους,

* οι λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης.

