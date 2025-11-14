Σκληρή κριτική Β. Κόκκαλη για τις χαμένες αγροτικές ενισχύσεις

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχίακ. Βασίλης Κόκκαλης, κατηγορώντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ανεπάρκεια, κακοδιαχείριση και απώλεια ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ο κ. Κόκκαλης, αναφερόμενος σε επίσημες δηλώσεις του Έλληνα αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νικόλαου Καλλίνη, στη DG AGRI, αποκάλυψε ότι «το 2023 δεν πληρώθηκαν 85 εκατ. ευρώ από τον πρώτο πυλώνα και 60 εκατ. από άμεσες ενισχύσεις», ενώ για το 2024 «έχουν χαθεί άλλα 150 εκατ. ευρώ». Όπως είπε, «τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις βασικές ή συνδεδεμένες ενισχύσεις, αλλά επέστρεψαν στον γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. λόγω κυβερνητικής ανικανότητας».

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογράμμισε πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και το «απροετοίμαστο πληροφοριακό σύστημα», έχουν οδηγήσει σε απώλεια πόρων και κινδύνους δημοσιονομικών διορθώσεων (προστίμων) από την Ε.Ε.

ΕΥΛΟΓΙΑ: «Κάνατε επιδημιολογική διερεύνηση από πέρυσι τον Σεπτέμβριο; Όχι»

Αναφερόμενος στην κρίση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, κατηγόρησε το Υπουργείο ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ευρωπαϊκών αρχών ήδη από τον Μάιο του 2025, όταν κλιμάκιο της Ε.Ε. είχε εντοπίσει «ανεπαρκή μέτρα» και είχε ζητήσει αυστηρότερες κυρώσεις, καλύτερη βιοασφάλεια, επιδημιολογική διερεύνηση και ορισμό περιοχών βόσκησης.

«Κάνατε επιδημιολογική διερεύνηση από πέρυσι τον Σεπτέμβριο; Όχι», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε καν τα πρωτόκολλα που όφειλε, ούτε ενεργοποίησε το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Αναφοράς, όπως προβλέπει απόφαση του 2023.

«Δεν ενημερώνονται ούτε οι κτηνοτρόφοι, ούτε το κοινό για τα καθημερινά κρούσματα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιμετώπιση;», διερωτήθηκε ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Σημαντικό τμήμα της τοποθέτησής του αφιέρωσε στο ζήτημα του εμβολιασμού και των πιθανών συνεπειών στις εξαγωγές φέτας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σύγχυση και αντιφάσεις.

Όπως ανέφερε, δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση από το Υπουργείο ή την Επιστημονική Επιτροπή σχετικά με το αν ο εμβολιασμός θα επιφέρει απαγόρευση εξαγωγών.

«Πού ακριβώς προβλέπεται η απαγόρευση εξαγωγής φέτας; Αν υπάρχει, να το πείτε καθαρά στους κτηνοτρόφους. Αν δεν υπάρχει, να μην τους τρομοκρατείτε», τόνισε.

Ο ίδιος επικαλέστηκε δηλώσεις του προέδρου της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγητή Μπιλλίνη, που όπως είπε «παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για απαγόρευση, απλώς υπάρχουν ασάφειες στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

Στην κορύφωση της ομιλίας του, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέστησε σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, διότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις και έχει χάσει την αξιοπιστία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Μας ζητάτε υπευθυνότητα και συνέπεια, ενώ χάθηκαν χρήματα, καθυστέρησαν μέτρα και η χώρα στιγματίστηκε διεθνώς. Όχι, δεν θα το ψηφίσουμε», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «προσωρινή» και ανίκανη να προστατεύσει την ελληνική παραγωγή και τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Μπορείτε να δείτε όλη την ομιλία εδώ: