Γιώργος Τσίρκας: «Το merokam αλλάζει τον τρόπο εύρεσης εργατικών χεριών»

Στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος στον αγροτικό τομέα, αυτό της έλλειψης εργατικών χεριών, επιχειρεί να συμβάλει μέσω της καινοτομίας ο Γιώργος Τσίρκας, πτυχιούχος Μηχανικών Πληροφορικής. Συνδυάζοντας τις αγροτικές του ρίζες και την τεχνολογική του εμπειρία, δημιούργησε το merokam – μια πλατφόρμα που συνδέει εργοδότες και εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα με ένα κλικ.

Ο ίδιος εξηγεί στην «ΥΧ» πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς και τα επόμενα βήματά της, με σκοπό να γίνει ένα κεντρικό οικοσύστημα, που θα συνδέει όλα τα κομμάτια της αγροτικής παραγωγής, από τον γεωπόνο μέχρι τον εργάτη και από τον παραγωγό μέχρι τον έμπορο.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του merokam; Ποιο πρόβλημα προσπαθήσατε να λύσετε στον αγροτικό τομέα;

Η ιδέα γεννήθηκε από προσωπική εμπειρία. Από μικρός έβλεπα γονείς και συγγενείς μου να δυσκολεύονται κάθε χρόνο να βρουν εργάτες για τη συγκομιδή των ελιών. Ήταν ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που δημιουργούσε άγχος. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν μόνο δικό μας πρόβλημα. Χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία, ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν αγροτική εργασία αλλά δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Συνήθως καταφεύγουν σε μεσιτικά γραφεία ευρεσης εργασίας. Έκανα την έρευνά μου, έψαξα να δω τι παίζει εκεί έξω από παρόμοιες ιδέες και είδα οτι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, μια μέρα πήρα την απόφαση, σήκωσα μανίκια, έγραψα την ιδέα μου, την συζήτησα με ανθρωπους του χώρου αλλα και της τεχνολογίας. Κάποιοι με στήριξαν κάποιοι με αποθάρρυναν. Στη συνέχεια έκατσα και το εκανα design και το εχτιζα σιγα σιγα.

Έχετε κάποια σχέση με τον αγροδιατροφικό τομέα και ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο;

Απολύτως, και μάλιστα πολύ άμεση. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου δεν δούλευε. Μια οικογένεια πέντε ατόμων δεν μπορούσε να συντηρηθεί μόνο με τον μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου, οπότε η δεύτερη δουλειά ήταν οι ελιές. Έχουμε ένα κτήμα με ελιές Καλαμών που κάθε χρόνο απέφερε σημαντικό εισόδημα στο σπίτι. Κλαδέματα, λιπάσματα, ραντίσματα, συγκομιδή τις περισσότερες φορές που δεν είχα σχολή ή δεν δούλευα, δήλωνα παρών. Ξέρω τις αγροτικές εργασίες από πρώτο χέρι και τις περισσότερες φορές χωρίς να πάρω ούτε ευρώ. Αυτή η εμπειρία, μου έδωσε βαθιά κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό μου υπόβαθρο, είμαι πτυχιούχος Μηχανικών Πληροφορικής. Επαγγελματικά, εργάστηκα 4,5 χρόνια ως Systems Engineer στην modulus AE, μια εταιρεία που επένδυσε σε μένα από την αρχή και στην οποία χρωστάω πολλά. Μάλιστα, με βοηθούν ακόμα και σήμερα με το merokam όπου και αν μπορούν, και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Πέτρο, τον Χρήστο,τον Κώστα και το Θοδωρή. Στη συνέχεια δούλεψα 2,5 χρόνια ως DevOps Engineer σε εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών, και σήμερα εργάζομαι ως Site Reliability Engineer στο Skroutz και έχω την τιμή να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους και μηχανικούς. Οπότε το merokam είναι ουσιαστικά η σύμπραξη δύο κόσμων, η αγροτική μου ρίζα και η τεχνολογική μου εμπειρία, για να λύσω ένα πρόβλημα.

Πώς συμβάλλει η πλατφόρμα στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών στην αγροτική παραγωγή;

Το merokam αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε δύο επίπεδα: της πρόσβασης και της ταχύτητας. Πρώτον, δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο όπου εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να συναντηθούν εύκολα. Μέχρι σήμερα, οι αγρότες βασίζονταν κυρίως στο στόμα-με-στόμα, σε τοπικά δίκτυα ή σε τυχαίες αναζητήσεις, κάτι που είναι χρονοβόρο και αναξιόπιστο. Από την άλλη, άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν στον αγροτικό τομέα δεν έχουν έναν συγκεντρωτικό τρόπο να μάθουν ποιος ζητάει βοήθεια και πού. Δεύτερον, επιταχύνει τη διαδικασία. Με ένα κλικ, ο εργαζόμενος κάνει αίτηση και ο εργοδότης λαμβάνει αμέσως ειδοποίηση μέσω email και SMS. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ή να ψάχνεις ατελείωτα, η επικοινωνία γίνεται άμεσα. Επιπλέον, το σύστημα προτείνει αυτόματα υποψηφίους στους εργοδότες με βάση τη διαθεσιμότητα, τα εργαλεία που διαθέτουν και την περιοχή τους. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης δεν αρχίζει από το μηδέν, του δίνουμε ήδη μια λίστα με άτομα που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Στην ουσία, το merokam δεν λύνει μόνο το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών αποκαλύπτει τα εργατικά χέρια που ήδη υπάρχουν αλλά δεν μπορούσαν να συνδεθούν με όσους τα χρειάζονται.

Πώς λειτουργεί τεχνικά η πλατφόρμα; Και με ποιον τρόπο γίνεται η αντιστοίχιση ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο;

Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη να είναι όσο πιο απλή και άμεση γίνεται.

Εγγραφή: Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει εγγραφή, είτε συμπληρώνοντας μια φόρμα με όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο, είτε κατευθείαν με τον λογαριασμό Gmail του. Αμέσως μετά, ο χρήστης επιλέγει έναν από τους δύο ρόλους: εργοδότης ή εργαζόμενος.

Από τη μεριά του εργοδότη: Ο εργοδότης δημιουργεί μια αγγελία με τις ανάγκες του. Μόλις την ανεβάσει, το σύστημα ψάχνει για εργαζόμενους που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα στον ίδιο νομό και του τους προτείνει. Με ένα κλικ, ο εργοδότης δηλώνει ενδιαφέρον για όσους τον ενδιαφέρουν, και αυτοί λαμβάνουν άμεσα email και SMS με τα στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη. Αν ενδιαφέρονται, καλούν πίσω.

Από τη μεριά του εργαζόμενου: Οι εργαζόμενοι βλέπουν όλες τις ενεργές αγγελίες ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα ή όχι και με ένα κλικ κάνουν αίτηση σε ό,τι τους ενδιαφέρει. Ο εργοδότης λαμβάνει αμέσως SMS και email με το όνομα και το τηλέφωνο του ενδιαφερόμενου. Επικοινωνούν, τα λένε, και αν όλα πάνε καλά, κλείνουν συνεργασία.

Η αντιστοίχιση: Όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα, η αντιστοίχιση βασίζεται κυρίως στη γεωγραφική εγγύτητα, ψάχνω εργαζόμενους στον ίδιο νομό και περιοχή με την αγγελία. Δεν υπάρχουν περίπλοκοι αλγόριθμοι. Η σκέψη είναι απλή: φέρνω τα δύο μέρη σε επαφή γρήγορα και τους αφήνουμε να κλείσουν τη συνεργασία τους όπως θα έκαναν παραδοσιακά, με μια τηλεφωνική κλήση.

Ποιο είναι το προφίλ των χρηστών σας που εγγράφονται ως εργοδότες; Όσον αφορά τους εργαζόμενους η πλειοψηφία είναι ελληνικής ή ξένης καταγωγής;

Αυτή τη στιγμή έχω περισσότερους από 1.000 εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα, οπότε το δείγμα μας είναι ακόμα μικρό για να βγάλουμε απόλυτα συμπεράσματα, αλλά αρχίζουν να φαίνονται κάποια patterns. Όσον αφορά τους εργοδότες, βλέπουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες αγρότες που αναζητούν εποχιακή εργασία για συγκομιδές, αλλά και ιδιώτες, έχουν ένα κτήμα, όπως εχω κι εγώ και χρειάζονται βοήθεια για τις δουλειές τους. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις γης, είναι και ο κόσμος που έχει μερικά στρέμματα και χρειάζεται χέρια για να τα δουλέψει.

Για τους εργαζόμενους, βγάζοντας κάποια αρχικά στατιστικά από τη βάση δεδομένων, περίπου το 90% είναι Έλληνες και το υπόλοιπο 10% ξένης καταγωγής. Αυτό με εντυπωσίασε ευχάριστα, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες να εργαστούν στον αγροτικό τομέα, κάτι που συχνά υποτιμάται. Βέβαια, όπως είπα, το δείγμα είναι ακόμα μικρό και τα δεδομένα εξελίσσονται. Καθώς η πλατφόρμα μεγαλώνει, θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος χρησιμοποιεί το merokam και πώς.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, τεχνικές, οικονομικές ή κοινωνικές;

Τεχνικές προκλήσεις: Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να πάρω αποφάσεις σχεδιασμού, ποια αρχιτεκτονική να επιλέξω, αν αυτό που φτιάχνω είναι η καλύτερη λύση. Πάντα αναρωτιόμουν: “Έχω κάνει σωστό design; Αν το merokam μεγαλώσει, θα με καλύπτει ή θα πρέπει να το ξανασχεδιάσω από την αρχή;”. Προφανώς δεν είμαι καθαρός developer, αλλά ξέρω να γράφω όχι μόνο κώδικα αλλά και να εφαρμόζω διάφορες τεχνολογίες. Γενικά είναι ολόκληρο stack. Έχω επιλέξει γλώσσες και εργαλεία στα μέτρα μου, πράγματα που ξέρω να χρησιμοποιώ από τη δουλειά μου. Αυτό με βοήθησε να κινηθώ γρήγορα, αλλά η αβεβαιότητα για το αν έχω κάνει τις σωστές επιλογές υπάρχει πάντα.

Οικονομικές προκλήσεις: Ειλικρινά, εδώ δεν αντιμετώπισα μεγάλη πρόκληση. Με περίπου 35 ευρώ το μήνα καλύπτω τα πάντα, hosting, SMS, ό,τι χρειάζεται. Έχω επιλέξει συνειδητά να μην πληρώσω τίποτα παραπάνω και να αφιερώσω πολύ χρόνο αντί για χρήμα. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι το business plan. Πρέπει να είναι προσιτό για όλους, δεν έχω στο μυαλό μου τόσο το να βγάλω χρήματα, ακόμα τουλάχιστον. Προς το παρόν το merokam είναι εντελώς δωρεάν. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά θέλω να παραμείνει προσβάσιμο.

Κοινωνικές προκλήσεις: Εδώ ήταν οι πραγματικές δυσκολίες. Πολύς κόσμος δεν έχει ιδέα από τεχνολογία και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εύκολα, παρόλο που σχεδόν όλοι έχουν ένα smartphone. Το user experience το έχω περάσει από test τόσο σε ηλικιωμένους ανθρώπους όσο και στα ανήψια μου που ειναι 7-10 χρονών. Κατά καιρούς τους στέλνω και τους λέω “κάνε αυτό”. Αν δεν μπορούν, ψάχνω τρόπους να το κάνω πιο εύκολο.

Υπάρχει επίσης δυσπιστία: πολλοί αναρωτιούνται αν η εφαρμογή θα τους καλύψει πραγματικά. Άλλοι νομίζουν ότι το merokam είναι δουλεμπόριο ή μεσιτικό γραφείο εύρεσης εργασίας, πράγμα που δεν ισχύει καθόλου. Είναι απλά ένα εργαλείο που φέρνει σε επαφή εργοδότες και εργαζόμενους, χωρίς μεσάζοντες.

Ένας επιπλέον προβληματισμός που έχει προκύψει από εργοδότες είναι το αίτημα για φωτογραφία των υποψηφίων. Θέλουν να έχουν μια πρώτη εικόνα για το άτομο και να δουν εάν η σωματική τους διάπλαση είναι κατάλληλη για το είδος της εργασίας. Οι αγροτικές εργασίες δεν είναι απλές, απαιτούν αντοχή και δύναμη. Είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται προσεκτική διαχείριση, ισορροπώντας ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών και στον σεβασμό της ιδιωτικότητας και της μη διάκρισης των εργαζομένων. Έχω σκεφτεί έναν έξυπνο τρόπο για αυτό, είναι ακόμα υπο εξέταση.

Πώς χρηματοδοτήθηκε η ανάπτυξη του merokam; Έχετε λάβει στήριξη από προγράμματα καινοτομίας ή επενδυτικά κεφάλαια;

Το merokam έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου με δική μου δουλειά στον ελεύθερο χρόνο μου. Δεν έχω λάβει οικονομική στήριξη από κανέναν, ούτε από προγράμματα καινοτομίας, ούτε από επενδυτικά κεφάλαια. Δεν γίνεται αλλιώς όταν δουλεύεις full-time και παράλληλα προσπαθείς να φτιάξεις κάτι δικό σου. Με έχουν προσεγγίσει διάφοροι αλλά δεν θεώρησα ότι ήταν το κατάλληλο timing ή το κατάλληλο fit για το project. Πολλές φορές, ειδικά στα πρώτα στάδια, είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να κάνεις πράγματα μόνος παρά με άλλους. Είναι θέμα φιλοσοφίας, αλλά και πρακτικής ευελιξίας. Δεν έχω μπει ακόμη στη διαδικασία να αναζητήσω χρηματοδότηση, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο.

Πρώτα πρέπει να φτιάξω ένα σταθερό business plan ,κάπως πρέπει το project να έχει έσοδα. Κανένας επενδυτής δεν θα στηρίξει κάτι που δεν βγάζει χρήματα. Και δικαιολογημένα, οι επενδυτές θέλουν να βγάλουν τα χρήματά τους πίσω, και μάλιστα με το παραπάνω, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα πολύ να έχω στήριξη, αλλά σε αυτή τη φάση έχω μεγαλύτερη ανάγκη το mentoring από κάποιον έμπειρο επιχειρηματία παρά το να σηκώσω χρήματα. Είναι προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι η σωστή καθοδήγηση στο πώς να στήσεις ένα βιώσιμο μοντέλο είναι πιο πολύτιμη από το κεφάλαιο σε αυτό το στάδιο.

Ποιο είναι το βασικό όραμα της merokam για τα επόμενα χρόνια;

Το βασικό όραμα του merokam είναι να γίνει Farming Platform As A Service (FPaaS) , μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του αγροτικού τομέα.

Ξεκίνησα με τις αγγελίες αγροτικής εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόμενους να βρίσκονται αμφίδρομα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, γιατί υπάρχει τεράστιο κενό εκεί.

Το δεύτερο βήμα, που θα λανσάρω πριν τα Χριστούγεννα του 2025, είναι το B2B marketplace χονδρικής. Οι παραγωγοί που μέχρι τώρα ανέβαζαν αγγελίες για εργασία, θα μπορούν να δημοσιεύσουν τη σοδειά τους, ελιές, φρούτα, λαχανικά, εσπεριδοειδή, ό,τι παράγουν.

Για παράδειγμα, ένας παραγωγός θα μπορεί να γράψει: ” Έχω 40 τόνους ελιές Καλαμών 15 τόνους μαύρες 180-200 κομμάτια το κιλό, 20 τόνους 220-230 κομμάτια το κιλό, 5 τόνους 240-260 κομμάτια το κιλό”. Όλα αυτά θα είναι προ-καθορισμένα στο σύστημα. Ο παραγωγός απλά βάζει ποσότητες κατά προσέγγιση πάντα και επιλέγει κριτήρια.

Από την άλλη πλευρά, έμποροι χονδρικής, μεσίτες και συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να βρίσκουν παραγωγούς και να κάνουν matching, ακριβώς όπως γίνεται τώρα με εργαζόμενους και εργοδότες. Η πλατφόρμα τους συνδέει και στη συνέχεια συναντιούνται, ελέγχουν το εμπόρευμα και κλείνουν τη συμφωνία.

Γιατί αυτό είναι σημαντικό;

Θέλω να ανοίξω την αγορά του πρωτογενούς τομέα και ειλικρινά θεωρώ ότι θα σπάσουν κάποια άτυπα καρτέλ. Σήμερα, πολλοί παραγωγοί εξαρτώνται από δύο ή τρεις τοπικούς εμπόρους που ελέγχουν τις τιμές, δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, δεν υπάρχει διαφάνεια. Με το merokam Β2Β marketplace, θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους αγοραστές και επιτέλους καλύτερες τιμές για την παραγωγή τους.

Οι έμποροι, από την άλλη, θα είναι πιο ευέλικτοι στο να βρουν εμπόρευμα γρήγορα και αξιόπιστα.

Και το κυριότερο: μέσω του συστήματος αξιολόγησης, οι παραγωγοί θα ξέρουν ποιος έμπορος είναι τίμιος, καλοπληρωτής και ποιος όχι. Αυτό θα φέρει διαφάνεια και εμπιστοσύνη σε έναν κλάδο που συχνά λειτουργεί με ασαφείς όρους.

Όλα αυτά δεν είναι απλά ιδέες, είναι βιώματα. Έχουμε πουλήσει ελιές αξίας 35.000 ευρώ και δεν τις πληρωθήκαμε την ώρα που τα είχαμε πραγματικά ανάγκη. O πατέρας μου την περίοδο εκείνη είχε κάνει τα χαρτιά του για σύνταξη και θα ξεκινούσε να πληρώνεται μετά από 1 χρόνο. Για να πάω στη σχολή μου στο Αντίρριο(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τώρα), έφτιαχνα ιστοσελίδες στο Αγρίνιο. Πέρασαν κυριολεκτικά χρόνια για να πληρωθούμε. Κανείς δεν θα ήθελε να του συμβεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι αυτό το εγχείρημα θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους εμπόρους. Ωστόσο υπάρχει business plan και για αυτό!

Το επόμενο βήμα είναι να φέρω τους γεωπόνους στο παιχνίδι. Θέλω να δημιουργήσω ένα παννελλαδικό δίκτυο γεωπόνων, αξιόπιστους γεωπόνους σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που έχουν κτήματα και τα έχουν αφήσει στην τύχη τους. Κάποιοι τα πουλάνε, άλλοι απλά τα έχουν να κάθονται, δεν τα εκμεταλεύονται. Η κάθε οικογένεια θα μπορούσε να βγάλει σημαντικό εισόδημα από τη γη της, χωρίς να κουραστεί απαραίτητα. Είναι ένα είδος επένδυσης!

Πώς θα λειτουργήσει;

Έχοντας φτιάξει το παννελλαδικό δίκτυο γεωπόνων, ο κάθε ιδιώτης θα μπορεί να κάνει ετήσιο subscribe στην πλατφόρμα. Το σύστημα θα του προτείνει γεωπόνο στην περιοχή του. Ο ιδιώτης μιλάει με τον γεωπόνο, πάνε μαζί να δουν το κτήμα. Ο γεωπόνος, που θα πληρώνεται από τον ιδιώτη, θα του προτείνει να κάνει ανάλυση εδάφους, θα του πουλήσει τα απαραίτητα προϊόντα (λιπάσματα, φυτοφάρμακα), θα τον συμβουλεύσει για την καλλιέργεια. Πού θα βρει άτομα να του ραντίσουν, να του ρίξουν λιπάσματα ή να του κλαδέψουν; Εργαζόμενοι από το merokam. Έρχεται η περίοδος συγκομιδής, ποιος θα την κάνει; Εργαζόμενοι από το merokam. Τι θα κάνει όλη αυτή τη σοδειά που μάζεψε; Θέλει να την πουλήσει; Θα τη δημοσιεύσει στο B2B Marketplace του merokam και θα του την αγοράσουν έμποροι.

Αυτό θα φέρει ένα σημαντικό εισόδημα σε κάθε σπίτι, χωρίς ο ιδιώτης να χρειάζεται να ασχοληθεί άμεσα με τη δουλειά. Θα δώσω δουλειά στους γεωπόνους, ένας επαγγελματικός κλάδος που σήμερα υποαπασχολείται. Και σίγουρα, αν τα βάλεις κάτω και τα οργανώσεις, τα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια από τα έξοδα. Ουσιαστικά, το merokam θα γίνει ένα κεντρικό οικοσύστημα που συνδέει όλα τα κομμάτια της αγροτικής παραγωγής, από τον γεωπόνο μέχρι τον εργάτη και από τον παραγωγό μέχρι τον έμπορο.

Τέλος, εκτός από όλα τα παραπάνω, από το νέο έτος θα ξεκινήσω να συμμετέχω ενεργά σε διάφορες εκθέσεις και συνέδρια του αγροτικού τομέα. Θα κάνω παρουσιάσεις του merokam, όπου ο κόσμος θα μπορεί να έρθει, να ρωτήσει, να ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πλατφόρμα και, αν το επιθυμεί, να την δοκιμάσει επιτόπου. Η άμεση επαφή με τους αγρότες, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του κλάδου είναι κρίσιμη, θέλω να ακούσω τις ανάγκες τους από κοντά, να τους δείξω πώς λειτουργεί το merokam και να χτίσω εμπιστοσύνη.