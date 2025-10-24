Η ποικιλία Νεγκόσκα οδηγεί τον οινοτουρισμό και τον πεζοπορικό τουρισμό

Ένα νέο πεζοπορικό μονοπάτι παραδίδεται επίσημα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Γουμένισσας, με στόχο την ανάδειξη του φυσικού και οινικού πλούτου της περιοχής. Πρόκειται για το «Μονοπάτι της Νεγκόσκα», μια κυκλική διαδρομή μήκους 6,5-8,5 χιλιομέτρων, ανάλογα με την επιλογή του περιπατητή, που συνδέει την πλατεία του Δημαρχείου της πόλης με την τοποθεσία Δύο Ποτάμια και δύο τοπικά οινοποιεία που βρίσκονται κοντά σε αυτήν.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Γραφείο Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Περιηγητών Γουμένισσας (ΟΣΠΕΓ), ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του Δασαρχείου Γουμένισσας στην κατασκευή γεφυρών, σημείων αναψυχής, αλλά και στην ολοκλήρωση της σήμανσης.

Όπως σημειώνει το μέλος της ΟΣΠΕΓ και ιδιοκτήτρια ξενώνα στην περιοχή, Μαρία Μουζούρη, η διαδρομή περνά μπροστά από δύο οινοποιεία και δίπλα από ένα τρίτο, προσφέροντας στους περιπατητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική ποικιλία Νεγκόσκα. «Οι αμπελώνες δεν είναι απλώς σκηνικό, είναι ζωντανό κομμάτι της διαδρομής. Περνάμε μέσα από αμπελοχώραφα, βλέπουμε τις καλλιέργειες, μυρίζουμε τη γη. Είναι μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή επίσκεψη σε ένα οινοποιείο», λέει χαρακτηριστικά.

Η Γουμένισσα φιλοξενεί 440 από τα 509 στρέμματα παγκόσμιας καλλιέργειας της ποικιλίας, καθιστώντας την περιοχή μοναδική στον οινικό χάρτη. Η διαδρομή ξεκινά με μικρό αστικό τμήμα, ώστε να ενταχθεί το Οινοποιείο Αϊδαρίνη, και, στη συνέχεια, περνά από σημεία θέας, πλατανόδασος, γεφυράκια και χωμάτινα μονοπάτια.

Η επιστροφή γίνεται μέσω του οινοποιείου Μικρό Κτήμα Τίτου και καταλήγει ξανά στο Δημαρχείο. «Δεν είναι το ίδιο να δεις έναν τόπο από το αυτοκίνητο με το να τον περπατήσεις. Να μυρίσεις το πλατάνι όταν ανθίζει, να δεις τα κυκλάμινα, να ακούσεις τα καβούρια στο ρυάκι. Αυτές είναι εμπειρίες που μένουν αξέχαστες», επισημαίνει η κα Μουζούρη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και στην προσβασιμότητα του μονοπατιού από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Έχει ξεκινήσει συζήτηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για την πιστοποίηση τμήματος της διαδρομής ως προσβάσιμου. Το τμήμα από την τοποθεσία Δύο Ποτάμια έως το Οινοποιείο Μικρό Κτήμα Τίτου είναι χωμάτινο και ήπιο, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες, με τη συνοδεία φροντιστών.

«Η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα», τονίζει το μέλος του συλλόγου. «Θέλουμε το μονοπάτι να είναι ανοιχτό σε όλους, να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία φύσης και πολιτισμού, ανεξαρτήτως φυσικών περιορισμών», καταλήγει.