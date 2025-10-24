Πρόταση Τριαντόπουλου για ακατάσχετο ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό το 2024

Πρόταση διάταξης νόμου προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών υπέβαλε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, με αντικείμενο το ακατάσχετο των ενισχύσεων που χορηγεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από το ακραίο φαινόμενο που σημειώθηκε στον Παγασητικό το καλοκαίρι του 2024.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιστολής που είχε αποστείλει ο κ. Τριαντόπουλος στις 27 Μαΐου 2025 προς τους αρμόδιους υπουργούς, καθώς και της στενής συνεργασίας που διατηρεί όλο αυτό το διάστημα με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιχειρήσεις της Μαγνησίας. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι οι ενισχύσεις αφορούν δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενταγμένες στον άξονα προτεραιότητας 5.8 του ΠΠΑ «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές», που στοχεύουν στην ανακούφιση των επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών επλήγη από τις συνέπειες του φαινομένου.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, τα συγκεκριμένα σχήματα δεν περιλαμβάνουν πρόνοια ακατάσχετου, σε αντίθεση με όσα προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις (άρθρο 23 του ν. 5111/2024). Για τον λόγο αυτόν, ο βουλευτής προτείνει διάταξη νόμου με τίτλο «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από το φαινόμενο εμφάνισης νεκρών ψαριών στον Παγασητικό κόλπο». Η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως σημειώνει ο κ. Τριαντόπουλος, περιλαμβάνει αναδρομική ισχύ ώστε να καλύψει όλα τα σχετικά προγράμματα και να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις θα φτάσουν ακέραιες στους δικαιούχους επιχειρηματίες.

