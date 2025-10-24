Γιορτή «Καρύδι και Μέλι» στο Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης

Την 3η Γιορτή «Καρύδι και Μέλι» διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απογόνων Προσφύγων Άνω Καρυόφυτου Ξάνθης την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 13:00 στην πλατεία του χωριού. Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και περιλαμβάνει έκθεση τοπικών προϊόντων και παραδοσιακή κουζίνα.

Το μουσικό μέρος αναλαμβάνει η ορχήστρα του Βαγγέλη Δωρόπουλου. Η γιορτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εναπομείναντες κατοίκους του χωριού να ψυχαγωγηθούν στα μονοπάτια της παράδοσης, αλλά και να υποδεχθούν τους συγγενείς τους από διαφορετικές περιοχές της χώρας και, βέβαια, τον κάθε επισκέπτη που θέλει να απολαύσει την εξαιρετική φύση και τα νόστιμα τοπικά προϊόντα.