Θεσσαλία: Ανακούφιση για τις ποτιστικές βροχές, ανησυχία για τα υδάτινα αποθέματα

Καλές χαρακτηρίστηκαν οι βροχές που έπεσαν τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλία, καθώς ήταν ποτιστικές και όχι καταστροφικές και ανακούφισαν τον στεγνό υδροφόρο ορίζοντα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν δημιούργησαν πρόβλημα στη συγκομιδή του βαμβακιού και των σταφυλιών, που είναι σε εξέλιξη. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έπεσαν σε χωριά της λίμνης Πλαστήρα (63 χιλιοστά), στη Μακρυνίτσα (16 χιλιοστά), στα Τρίκαλα (15 χιλιοστά), στη Λάρισα και τα Φάρσαλα (11 χιλιοστά).

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που άνοιξαν οι ουρανοί, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας διοργάνωνε στη Σκιάθο ημερίδα, με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στη διάρκεια της ημερίδας, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η αναγκαιότητα των έργων εκτροπής του Αχελώου, ώστε να μη διψάσει ο θεσσαλικός κάμπος, ο οποίος, όπως τονίστηκε, φέτος πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι, ενώ περίσσεψε ο προβληματισμός για την παρατεταμένη λειψυδρία, καθώς τα υδάτινα αποθέματα συνεχώς μειώνονται.

Για τις 3 Δεκεμβρίου –και όχι για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο–, μετατίθεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της σχετικής προσφυγής από την πλευρά φορέων της Δυτικής Ελλάδας κατά του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής στη Θεσσαλία, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, και τη μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη θεσσαλική πεδιάδα.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ), καθηγητής Νικόλαος Δέρκας, δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα ότι «οι ποσότητες (σ.σ. της τάξεως του 17% στον άνω ρου του Αχελώου και του 6% στις εκβολές) που θα μεταφερθούν στη Θεσσαλία βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης που υπάρχουν και στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα δεν θα θίξουν τον Αχελώο. Θεωρώ παράλογο κάποιος να έχει πολύ νερό και να μη δίνει και στον γείτονά του».

Kατά τη διάρκεια της ημερίδας, o κ. Δέρκας παρουσίασε στοιχεία για τα αποθέματα νερού, τονίζοντας πως «η ελληνική γεωργία καταναλώνει δώδεκα λίμνες Πλαστήρα τον χρόνο». Επεσήμανε, δε, ότι «απαιτείται προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, ώστε να αφήσουμε νερό και για επόμενες γενιές, καθώς σε αυτόν τον τομέα λειτουργούμε ληστρικά». Τέλος, στις παρατηρήσεις του κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ΟΔΥΘ, ο ίδιος σημείωσε πως «υπάρχει ένα σύνολο υποδομών που δεν υπηρετεί έναν γενικό σχεδιασμό, έργα αποσπασματικά, που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν. Απαιτείται η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού της Θεσσαλίας».

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκάλεσαν ο παρατεταμένος καύσωνας και η λειψυδρία το καλοκαίρι, η Θεσσαλία κατάφερε να βγει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από μια εξαιρετικά απαιτητική αρδευτική χρονιά, χάρη στη συνεργασία, τον προγραμματισμό και τον συνεχή έλεγχο στο πεδίο. Αυτά υποστήριξαν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στελέχη του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στη Λάρισα. Ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ, Νίκος Δέρκας, υπογράμμισε πως η χρονιά που πέρασε ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών σε υδρολογικό επίπεδο, αλλά χάρη στον συντονισμό και τη συνεργασία όλων τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. «Στην αρχή της περιόδου, υπήρχε έλλειμμα νερού της τάξης του 50%. Στη συνέχεια, κάποιες βροχές το μείωσαν περίπου στο 30% και κατορθώσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δέρκας αποκάλυψε, επίσης, ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για τη δημιουργία εθνικού οργανισμού υδάτων, στο οποίο ο ΟΔΥΘ θα ενταχθεί, επισημαίνοντας ότι το συλλογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων που εφαρμόστηκε φέτος «ήταν επιτυχημένο και θα συνεχιστεί στο μέλλον».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΔΥΘ, Θανάσης Μαρκινός, αναφέρθηκε στα κρίσιμα υδρολογικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά ήταν η χειρότερη από πλευράς διαθεσιμότητας νερού στους επιφανειακούς ταμιευτήρες εδώ και δεκαετίες. «Η ζήτηση για άρδευση αγγίζει τα 1.460 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ οι δυνατότητες παροχής ήταν περιορισμένες λόγω δύο συνεχόμενων υδρολογικά φτωχών ετών. Παρ’ όλα αυτά, η διαχείριση έγινε με τρόπο που κράτησε την αγροτική παραγωγή όρθια», τόνισε.