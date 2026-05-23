ΓΠΑ: Δεδομένα, δορυφόροι και καινοτομία στο επίκεντρο του 6ου Συνεδρίου GIS

Τις πύλες του άνοιξε, την Τρίτη 19 Μαΐου, το 6ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, το οποίο διοργανώθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS). Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες διοργανώσεις επειδή συνδυάζε, σε ενιαίο τριήμερο, επιστημονικές ανακοινώσεις, ειδικές συνεδρίες, θεματικά panels, σύντομα hands-on workshops, έκθεση τεχνολογικών λύσεων, βραβεύσεις νέων επιστημόνων, απονομές πτυχίων σε αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης και δράσεις δικτύωσης αποφοίτων.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Καθηγητής του ΓΠΑ και υπεύθυνος της διοργάνωσης του συνεδρίου, Διονύσης Καλύβας ο οποίος τόνισε ότι το φετινό συνέδριο καινοτομεί καθώς γίνονται πολλές παράλληλες δράσεις με στόχο να αναδειχτούν οι τρόποι με τους οποίους η γεωχωρική γνώση μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή, στη διαχείριση φυσικών πόρων, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη χάραξη δημόσιων πολιτικών. Επίσης, ανέφερε ότι η ψηφιακή γεωργία έχει μέλλον στην Ελλάδα και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Με τη σειρά του o Πρόεδρος της Hellas GIS, Αναστάσιος Λαμπρόπουλος, παρουσίασε την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τις δραστηριότητές της καθώς και τη μεγάλη της συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια. Τόνισε, επίσης, ότι είναι ο μόνος οργανισμός στον ελληνικό χώρο που ασχολείται με κάθε πτυχή των εφαρμογών των GIS και απευθύνεται σε ευρύ φάσμα οργανισμών και ιδιωτών.

Τα δεδομένα στην καρδιά της ψηφιακής γεωργίας

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπροσώπησε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου τονίζοντας ότι η καρδιά της ψηφιακής γεωργίας ξεκινά από τα δεδομένα και πως «αν η πολιτεία είχε αγκαλιάσει το θέμα των δεδομένων δεν θα είχαμε την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί θα είχαμε την πληροφορία».

Για την αξιοποίηση του κτηματολογίου στη γεωργία μίλησε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου Θανάσης Λίπας, εξηγώντας ότι τα δεδομένα που παρέχονται από το κτηματολόγιο μπορούν να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα στον αγροτικό τομέα. «Παρέχει δωρεάν και ανοιχτή πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία πλειάδα εργασιών».

Λιπάσματα και ψηφιακή γεωργία

Για τον τομέα τον λιπασμάτων και τους τρόπους με τους οποίους η βιομηχανία εργάζεται για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, μίλησε ο Ιωάννης Βεβελάκης, Πρόεδρος του ΣΠΕΛ. Ο ίδιος τόνισε ότι «τόσο τα μέλη του ΣΠΕΛ, όσο και ο ίδιος ο ΣΠΕΛ αναπτύσσουν και χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία μαζί με σύγχρονα προϊόντα λίπανσης. Στην πράξη φαίνεται ότι αυτά έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή και από τους αγρότες, οι οποίοι επενδύουν στις ψηφιακές υποδομές όταν δουν ότι τους βοηθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτός είναι ο ρόλος μας να τους δείξουμε πως αυτές οι τεχνολογίες θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί».

Στρατηγικό σχέδιο στο αμπέλι

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας, Νίκος Ζαχαρίας μετέφερε την ανάγκη που υπάρχει «για το στρατηγικό σχέδιο για το αμπέλι και το κρασί. Είναι μία μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ένα σχέδιο που θέλει επικαιροποίηση και χρειάζεται μέσα σε αυτό να υπολογιστεί και η Στερεά Ελλάδα ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου εφαρμόζοντας το σύνολο των πραγμάτων που παρουσιάζονται στο συνέδριο».

Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026 αποτέλεσε το θέμα του πάνελ «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων: Γεωχωρικές Υπηρεσίες παρακολούθησης της Γεωργίας και των Υδάτων». Ο Δρ. Εμμανουήλ Ράμμος, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), παρουσίασε το πρόγραμμα εξηγώντας ότι χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 200 εκατ. ευρώ.

«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 οπτικούς δορυφόρους, 4 θερμικούς δορυφόρους, που μετρούν τη θερμοκρασία του εδάφους και 2 sar δορυφόρους, που χρησιμοποιούν ραντάρ και μας επιτρέπουν να βλέπουμε τη γη τη νύχτα ή μέσα από τα σύννεφα. Οι δορυφόροι αυτοί θα παρέχουν δεδομένα σε διάφορους τομείς και φορείς όπως το Υπουργείο Άμυνας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κτηματολόγιο». Ο ίδιος εξήγησε ότι η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μικροδορυφόρων και η εκτόξευσής τους θα βοηθήσει την Ελλάδα να διαθέτει δεδομένα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση είτε θα ήταν πολύ ακριβά να τα αποκτήσει είτε δεν θα είχε πρόσβαση σε αυτά τη στιγμή που θα τα χρειαζόταν. Με τη σειρά της η Δρ. Χριστίνα Καρακίζη, Ειδική Επιστήμονας (ΕΛΚΕΔ)/Επιστημονικός Σύμβουλος (ΥΨηΔ), εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα των μικροδορυφόρων θα μπουν σε εφαρμογή και θα φτάσουν στον πολίτη.

«Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αφορούν την:

Παρακολούθηση της Αγροτικής Παραγωγής: Χαρτογράφηση Τύπων Καλλιεργειών, Ανάλυση Εδαφικής Υγρασίας, Παρακολούθηση Ανάπτυξης Καλλιεργειών.

Παρακολούθηση Δασικών Εκτάσεων: Χαρτογράφηση Τύπων Δασών και Δασικής Καύσιμης Ύλης, παρακολούθηση δασών και προστατευόμενων περιοχών.

Παρακολούθηση υδάτων: ποσότητας και ποιότητας υδάτων, θαλάσσια επιτήρηση

Ασφάλεια και Φυσικές Καταστροφές

Εδαφική κάλυψη: Χαρτογράφηση χρήσης και κάλυψης γης, εδαφικές παραμορφώσεις και υπηρεσίες ανάλυσης αστικών κέντρων.

Επίσης, θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα η οποία σε πραγματικό χρόνο θα συγκεντρώνει τα δεδομένα αυτά και στην οποία θα έχουν πρόσβαση υπηρεσίες και φορείς ώστε τα δεδομένα να μετατραπούν σε λύσεις».

3η GIS CONGRESS EXPO

Παράλληλα με το συνέδριο πραγματοποιήθηκε η 3η GIS CONGRESS EXPO στην οποία συμμετείχαν οι χορηγοί του Συνεδρίου, με δυναμική παρουσία και εκθεσιακά περίπτερα που αναδεικνύαν τεχνολογίες, εργαλεία και υπηρεσίες αιχμής στο πεδίο της γεωπληροφορικής.