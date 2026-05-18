Ξεκινάει αύριο Τρίτη 19/5 στο ΓΠΑ το 6ο Συνέδριο GIS για τη Γεωργία και το Περιβάλλον

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS), συνδιοργανώνει το 6ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, στις 19–21 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η 3η GIS Congress EXPO, στον χώρο του Γεωργικού Μουσείου του ΓΠΑ.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων. Με τη στήριξη ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημόσιων, παραγωγικών φορέων και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, το Συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη γεωπληροφορική, την ψηφιακή και έξυπνη γεωργία, την περιβαλλοντική γεωχωρική παρακολούθηση.

Το 6ο Συνέδριο GIS διαφοροποιείται από τις προηγούμενες διοργανώσεις επειδή συνδυάζει, σε ενιαίο τριήμερο, επιστημονικές ανακοινώσεις, ειδικές συνεδρίες, θεματικά panels, σύντομα hands-on workshops, έκθεση τεχνολογικών λύσεων, βραβεύσεις νέων επιστημόνων, απονομές πτυχίων σε αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης και δράσεις δικτύωσης αποφοίτων. Στόχος δεν είναι μόνο η παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους η γεωχωρική γνώση μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή, στη διαχείριση φυσικών πόρων, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη χάραξη δημόσιων πολιτικών.

Το 6ο Συνέδριο περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Αιχμής. Εξήντα και πλέον επιστημονικές εργασίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα μεταφέρουν αποτελέσματα γνήσιας επιστημονικής και αξιοποιήσιμης έρευνας. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικό τεύχος διεθνούς έγκριτου περιοδικού.

Τρεις Θεματικές Ειδικές Συνεδρίες με πάνελ από ειδικούς. Πρόγραμμα Ελληνικών Μικροδορυφόρων στην υπηρεσία της αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος. Εθνική Γεωχωρική Βάση Εδαφικής Πληροφορίας για την παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Εδάφους Έξυπνη Γεωργία, Γεωχωρικές Πλατφόρμες και Drones στην υπηρεσία της πρωτογενούς παραγωγής

Βραβεύσεις Ομότιμου Καθηγητή κ. Νικολάου Γιάσογλου, για την προσφορά του στους τομείς της Ψηφιακής Χαρτογράφησης Εδαφών και Αξιολόγησης Γαιών. Καλύτερης πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας, οι οποίες αξιοποιούν τα GIS, τη Χωρική Ανάλυση και τις Γεωχωρικές Τεχνολογίες για την κατανόηση, ανάλυση και αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων στη γεωργία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρακτική Εφαρμογή & Workshops. Μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα δουν πώς η χωρική ανάλυση και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μετατρέπονται σε εργαλεία λήψης αποφάσεων που μειώνουν το κόστος παραγωγής και προστατεύουν το περιβάλλον.

Απονομή των πτυχίων στους αποφοίτους των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ της Ερευνητικής Μονάδας GIS. Πρόκειται για τους νέους επιστήμονες που απέκτησαν πιστοποιημένη γνώση στα GIS και τη Γεωργία Ακριβείας, έτοιμους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Ενώσεις, στους Συνεταιρισμούς της χώρας, στους φορείς γεωργικών συμβούλων.

Διευρυμένη Έκθεση Χορηγών. Η καθιερωμένη έκθεση χορηγών μας, ενισχυμένη με νέες συμμετοχές από τον χώρο της τεχνολογίας και των εισροών, προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για λύσεις που απαντούν στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και της κλιματικής αλλαγής.

Geoinformatics Alumni Reunion. Απόφοιτοι ΠΜΣ Γεωπληροφορικής και Χωρικής Ανάλυσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των σεμιναρίων ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ της Ερευνητικής Μονάδας GIS γνωρίζονται μεταξύ τους, ακούν inspiring επαγγελματικές ιστορίες και έρχονται σε επαφή με εταιρείες του χώρου που συμμετέχουν ως χορηγοί του συνεδρίου και αναζητούν νέα στελέχη

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://giscongress.aua.gr/

Πληροφορίες: [email protected] | 210 529 4087